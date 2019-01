Dl Sicurezza | Luigi de Magistris concede ai richiedenti asilo l’iscrizione all’anagrafe

ilfattoquotidiano

: Ilva, Tap, Pedemontana, trivelle, 3o valico... Luigi di Maio ingoia tutto, dai porti chiusi al decreto sicurezza, l… - AnnalisaChirico : Ilva, Tap, Pedemontana, trivelle, 3o valico... Luigi di Maio ingoia tutto, dai porti chiusi al decreto sicurezza, l… - managersrl : ??CORSO GRATUITO SICUREZZA GENERALE LAVORATORI A MILANO ?? QUANDO? ?? Venerdì 18 gennaio 2019 DOVE? ?? Il corso si s… - luigi_manduca : RT @francescatotolo: ??@openarms_fund è stata bloccata a #Barcellona dal Ministero dello Sviluppo spagnolo, perché 'la nave non ha i certif… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Lo aveva annunciato e così ha fatto. Il sindaco di Napoli,de, ha disposto l’iscrizione all’anagrafe comunale per i migranti in possesso di permesso di soggiorno temporaneo per, decidendo così di non applicare l’articolo 13 del decreto. Proprio il primo cittadino del capoluogo campano, insieme con il collega di Palermo, Leoluca Orlando, erano stati tra i primi sostenitori della protesta dei sindaci contro il provvedimento voluto da Matteo Salvini, tanto che il ministro dell’Interno aveva invocato le loro dimissioni.È il primo passo concreto di un sindaco “disobbediente”. Se da una parte Orlando ha scelto di ‘congelare’ l’applicazione della legge, accogliendo le richieste di iscrizione ma senza effettivamenterle, deha invece fatto un passo in più, disattendendo ...