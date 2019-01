Chi rinvia la sveglia ogni mattina è più intelligente | lo dice la scienza ·

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : sprint masChile rinviata a data da destinarsi : Una notizia che era un po’ nell’aria ed oggi è arrivata la conferma. La sprint maschile di Ruhpolding, valevole per la Coppa del Mondo di Biathlon 2019, è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle eccezionali nevicate che si stanno concentrando in Germania. Per questo, come riporta dal profilo twitter della IBU, le autorità locali hanno deciso di non togliere lo stato di emergenza e conseguentemente la gara prevista domani ...

Reddito di cittadinanza - Conte diChiara : 'Rinviato per migliorarlo' : Dopo le polemiche suscitate dall'ulteriore rinvio dell'entrata in vigore del Reddito di cittadinanza, il premier Conte si è esposto in prima persona per spiegare la situazione. Nel suo ultimo discorso agli Stati Generali dei consulenti del lavoro ha dichiarato che è stata una scelta necessaria per fare le cose nel modo migliore. A suo modo di vedere, dal momento che questa non è una concessione elettorale, ma il manifesto di questo governo, non ...

Sesso e riduzione in sChiavitù - rinviato a giudizio pastore evangelico in Irpinia : Per anni avrebbe abusato sessualmente delle fedeli che frequentavano la sua chiesa, spesso anche delle figlie che gli venivano portate dalle stesse madri. Era considerato quasi un santone e il suo ascendente così forte sarebbe stato esercitato per favori sessuali. rinviato a giudizio per riduzione in schiavitù un pastore evangelico di 53 anni che professava la fede in alcuni comuni dell'Alta Irpinia. Il giudice delle udienze ...

Tav - presentata la costi-benefici : giudizio negativo. Chiamparino : nessuna ragione per rinviare decisione : Il professor Marco Ponti ha annunciato a Sky Tg24 la consegna oggi al governo dell'analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione commissionata a un gruppo di esperti.. «L'analisi - ha...

Tav - il movimento del Sì torna in piazza il 12 gennaio. Chiamparino : “Ci sarò - governo continua a rinviare decisione” : Il fronte del Sì al Tav Torino-Lione annuncia una nuova mobilitazione sotto la Mole per sabato 12 gennaio. Una seconda protesta, sempre in piazza Castello e a due mesi di distanza dalla prima manifestazione, dal titolo ‘Tav: basta con gli indugi. Il fututo dell’Italia passa dalle infrastrutture’. “L’ennesimo rinvio del governo – spiegano gli organizzatori – mette una seria ipoteca su 800 milioni di fondi ...

Pensioni - liquidazione rinviata per Chi aderisce a quota 100 : non arriverà prima di 3 anni : Il decreto con le regole della quota 100, l'anticipo Pensionistico previsto dalla legge di Bilancio, dovrebbe arrivare a gennaio. Ma intanto si studiano alcune limature, a partire dal rinvio della liquidazione per i dipendenti statali. Il pagamento del Tfs per chi aderisce alla quota 100 potrebbe arrivare non prima di 36 mesi e comunque non prima dei 65 anni d'età.Continua a leggere

Casellati : non più rinviabile messa in sicurezza aree a risChio : Roma, 26 dic., askanews, - 'Il varo di un piano straordinario per la messa in sicurezza delle aree a rischio, non è più rinviabile: si faccia presto, si faccia subito. Ogni giorno che passa aumenta la ...

Rinviando la Bolkestein - il governo risChia di favorire i monopoli : Se una procedura d’infrazione – importante, quella sul rientro del debito – riusciremo forse a evitarla, un’altra è destinata a scattare. Si tratta di quella legata alla mancata implementazione in Italia della cosiddetta direttiva Bolkestein, presentata nel 2004 – quando a Bruxelles c’era Romano Prodi – e approvata dai vari organismi europei due anni dopo: prevede la libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilirsi in un altro paese ...

Banda di 58 riChiedenti asilo rinviati a giudizio per spaccio : La procura si Trento nella giornata di ieri ha rinviato a giudizio ben 58 richiedenti asilo per la maggior parte di origine nigeriana coinvolti in un giro di vaste propoporzioni di spaccio di droga.Secondo quanto riportato dalle nostre stesse pagine, l'operazione così denominata "Bombizona" eseguita dalla polizia di Trento aveva portato all'arresto a giugno scorso di 13 richiedenti asilo che avevano creato una vera e propria organizzazione ...

L'Europa Chiede altre garanzie : pensioni di cittadinanza rinviate : Tutto sospeso in attesa di un accordo che dovrebbe arrivare ma ancora non c'è. A Roma la commissione Bilancio ieri non si è riunita visto che non c'è un testo con le...

Caos Brexit - May rinvia il voto in Parlamento | Ma l'Ue Chiude la porta : "Nessuna modifica" : Theresa May, con un discorso non programmato a Westmister, ha rinviato il voto del Parlamento sulla Brexit previsto per martedì. L'obiettivo è rinegoziare il capitolo dell’accordo raggiunto con Bruxelles sull'uscita dall'Ue che riguarda il backstop, la clausola di salvaguardia sul confine irlandese. Ma Tusk...

Brexit - la resa di May : rinviato il voto «Chiedo all’Ue negoziati d’emergenza» : Nel giorno in cui la Corte Ue ha precisato che Londra può decidere di interrompere il processo di uscita dall’Ue unilateralmente, arriva la clamorosa decisione della Premier, che nel pomeriggio riferisce al Parlamento

Parigi in assetto da guerra per il corteo dei gilet gialli : 65mila agenti sChierati - negozi Chiusi ed eventi rinviati : "Sabato restate a casa, c'è il rischio che vada a finire male". Sembra un annuncio fatto ai cittadini di uno Stato in guerra e invece è una delle frasi pronunciate dalla ministra francese per la Coesione del Territorio, Jacqueline Gourault, in vista della manifestazione dei gilet gialli, in programma a Parigi per l'8 dicembre. La sospensione dell'ecotassa per tutto il 2019 non è bastata a placare gli animi dei manifestanti. ...