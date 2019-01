Brexit | ora tutto è possibile E siamo tutti coinvolti

L'inverno della Brexit sta arrivando. Cosa farà ora May? : Milano. Proteste fuori Westminster, proteste dentro, emendamenti sulla Brexit, interventi, richiami, toni minacciosi, dispetti, promesse irrealizzabili. Il “Brexit day”, il giorno in cui il Parlamento britannico si è preparato per votare, alla sera, l’accordo sul divorzio con l’Unione europea della

Brexit - lettera di Juncker e Tusk alla May sulle frontiere irlandesi : 'Backstop temporaneo e solo se necessario' : I presidenti della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker , e del Consiglio europeo, Donald Tusk , in una lettera inviata al premier britannico, Theresa May , hanno offerto maggiori rassicurazioni sul '...

Brexit - lettera di Bruxelles a May : "Backstop solo se necessario - sarà temporaneo" : Il backstop sarà attivato solo in caso di necessità e, comunque, sarà temporaneo. Con una lettera indirizzata a Londra Donald Tusk e Jean-Claude Juncker a provano a dare un assist a Theresa May, alle prese con il voto finale sulla Brexit ai Comuni, previsto per domani, 15 gennaio. Il meccanismo a garanzia di un confine senza barriere fra Irlanda e Irlanda del Nord, si legge nel documento, entrerà in vigore "solo se ...

Theresa May barcolla ancora sulla Brexit. Passa emendamento che impone piano B : Sconfitta immediata del Governo di Theresa May alla riapertura del dibattito ai Comuni sull'accordo sulla Brexit: la Camera ha approvato con 308 sì e 297 no un emendamento promosso dal deputato Tory ribelle Dominic Grieve che impone all'esecutivo, in caso di bocciatura della ratifica, di ripresentarsi in Parlamento "entro 3 giorni lavorativi" per presentare altre proposte alternative a un 'no deal'. E poi di far votare Westminster entro ...

Brexit - slitta ancora il voto del Parlamento sull'accordo con l'UE : Rinviato ancora il voto della Camera Bassa sull' accordo per la Brexit , frutto delle trattative tra la Premier britannica Theresa May e l'Unione europea. Lo sostiene la Bbc che, citando fonti ...

Chi ha vinto e chi ha perso in 20 anni di euro (e che cosa accade ora tra sovranismo e Brexit) : Messi in fila, i numeri, le analisi e gli studi sui vent’anni della moneta unica europea tracciano un quadro in chiaro scuro di come è cambiata l’econonomia e la finanza europea e italiana in particolare. Non possiamo sapere cosa sarebbe accaduto, se fossimo rimasti cojn la lira. Ma di certo alcuni indicatori sono fondamentali per comprendere valore e vulnerabilità dell’euro e dell’eurozona...

Brexit - scure sui visti “Limite di un anno per i lavoratori Ue” : È stretta sull’immigrazione nel Regno Unito post-Brexit. Il governo ha annunciato la più grande riorganizzazione da 40 anni a questa parte per i migranti provenienti dall’Unione europea: i visti di lavoro temporanei saranno limitati a un anno, mentre i lavoratori specializzati dovranno dimostrare di avere un salario minimo, forse di 30 mila sterlin...

Brexit - Theresa May ora contro la Ue minaccia di mandare all'aria l'accordo : La richiesta di aiuto, i toni concilianti, i sorrisi d'intesa sono durati poche ore. Non hanno funzionato. La premier britannica Theresa May è così passata alle minacce, anzi alla più grande minaccia ...

Londra - May supera la sfida interna : «Fatemi finire la Brexit» | Che succede ora? : La premier britannica sconfigge «congiurati» - 200 voti a favore, 117 contro -, ma è costretta a promettere che non si ricandiderà. E se l’intesa con l’Ue venisse bocciata, sarebbe concreta l’ipotesi di un no deal

Brexit - la palla passa agli inglesi. Ora che lo sanno votino o chiedano una proroga : Stamattina la Corte di giustizia europea si è pronunciata positivamente sulla revocabilità unilaterale della notifica di recesso dall’Unione da parte di uno Stato membro, secondo l’articolo 50 del trattato sull’Unione Europea. Queste le conclusioni della Corte: “L’articolo 50 TUE deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia notificato al Consiglio europeo, conformemente a tale articolo, la ...