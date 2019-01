Assemblea capitolina | protesta FdI in aula | 4 consiglieri allontanati

romadailynews

(Di martedì 15 gennaio 2019) Roma –inanche deidi Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo, Lavinia Mennuni e Francesco Figliomeni e della consigliera della civica Con Giorgia, Rachele Mussolini, che sono stati espulsi dall’dal presidente Marcello De Vito per aver interrotto i lavori della seduta straordinaria sull’emergenza rifiuti.hanno indossato magliette con la scritta ‘Raggi pulisci Roma’ ed esposto sacchi pieni di immondizia davanti agli scranni della sindaca e della Giunta, per poi essere esclusi dai lavori come accaduto in precedenza al consigliere del Pd del X Municipio, Athos De Luca, che pero’ e’ rimasto seduto in terra per. Identificato anche il segretario romano dei dem, Andrea Casu.“La sindaca Raggi e l’assessora Montanari si lamentano che il Tmb non era vigilato: ma chi ...