Allegri | ' Dobbiamo portare a casa la coppa perché abbiamo perso le ultime due'

Juventus - Massimiliano Allegri : 'Razzismo? Contrario a fermare le partite'/ 'Dobbiamo educare i bambini' : Vigilia di Juventus-Sampdoria, Massimiliano Allegri in conferenza stampa: dal caos razzismo alla lotta scudetto, le parole del tecnico bianconero.

Juventus - Allegri : 'Cori? Non dobbiamo fermarci. Servono misure preventive' : Quindi non è solo un problema del calcio, ma per migliorare bisogna entrare nel mondo dei bimbi, delle scuole. Siccome lo sport è molto educativo, e il calcio soprattutto, magari 80 bambini su 100 li ...

Juventus - Massimiliano Allegri ed il messaggio social : “quando c’è fango - dobbiamo sporcarci le mani” : Juventus, Massimiliano Allegri ha affidato a Twitter il proprio pensiero post-derby vinto contro il Torino grazie a CR7 “Quando c’è un po’ di fango, bisogna sapersi sporcare le mani. Bravi a ottenere un’altra vittoria in una partita che per tutto l’ambiente vale più di tre punti! #finoallafine“. Questo il messaggio del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, via twitter dopo il successo per 1-0 nel ...

Juve - Allegri : 'Difficile il derby - dobbiamo tirar fuori tutto' : Chiellini indispensabile? E' migliorato tantissimo, in questo momento è il miglior difensore al mondo. Ronaldo è il migliore attaccante. Mandzukic? Ha un motore diverso dagli altri, si è riposato per ...

Allegri : «Rivalità Fiorentina-Juve? Dobbiamo crescere in cultura sportiva» : In conferenza stampa Massimiliano Allegri presenta Fiorentina-Juventus in conferenza stampa: «Affrontiamo una partita difficile, contro una squadra che gioca la partita dell’anno. Faranno di tutto per batterci, e poi in casa i viola sono forti, hanno segnato 14 gol subendone solo tre. Per noi sarà una partita come tante altre, solo che ci saranno molte insidie. Bisogna essere bravi domani sera, servirà pazienza, sarà lunga, perché le ...

Juventus - Allegri : “Dobbiamo stare attenti - la Fiorentina è una bella squadra” : Fiorentina-Juventus Allegri – Alla vigilia di un match importantissimo per la squadra di Allegri in chiave campionato, sarà proprio il tecnico dei bianconeri a parlare in conferenza stampa dalle 12. Dopo la vittoria contro il Valencia di Cristiano Ronaldo e compagni, che ha permesso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, la Juventus […] L'articolo Juventus, Allegri: “Dobbiamo stare attenti, la Fiorentina è ...