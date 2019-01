Regione Abruzzo | 4 in corsa per la presidenza | Legnini | Marsilio | Marcozzi e Flaiani

Regione Abruzzo - 4 i in corsa per la presidenza - Legnini - Marsilio - Marcozzi e Flaiani : L'Aquila - Quattro candidati alla presidenza della Regione per complessive 16 liste alle elezioni abruzzesi del prossimo 10 febbraio. Per la coalizione di centrosinistra che è il candidato è l'ex vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, ex parlamentare e sottosegretario all'Economia con delega alla ricostruzione dell'Aquila, sostenuto da 8 liste: Pd, Progressisti con Legnini-Sinistra Abruzzo-Leu, Legnini ...

Regione Abruzzo. Approvati bilancio e legge di stabilità : L'AQUILA Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il Documento di Economia e Finanza regionale 2019 2021, il Disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015 , Piano di Rientro, , la legge di stabilità regionale 2019 e il bilancio di Previsione finanziario ...

Finanziamenti Regione Abruzzo 2019 : migliori bandi a fondo perduto per aprire un’attività : Anche per il 2019 la Regione Abruzzo ha stanziato una serie di bandi che offrono Finanziamenti a fondo perduto mirati a sostenere l’avvio di nuove attività economiche. La maggior parte delle opportunità attualmente disponibili per il nuovo anno sono bandi europei che si rivolgono in particolare alle start up di nuova fondazione, ma anche ad attività consolidate. Di seguito prenderemo in esame tali bandi e illustreremo quali sono i ...

Regione Abruzzo - bilancio 2019 : l'appello degli artigiani : Un colpo durissimo alle esigenze di un mondo produttivo in cui cresce la difficoltà di accedere ai finanziamenti del sistema bancario, e che si rivolge ai confidi per ottenere le necessarie garanzie. ...

Regione Abruzzo - il Consiglio approva legge su taglio vitalizi e doppio vitalizio : L'Aquila - Il Consiglio regionale abruzzese ha approvato all'unanimità un provvedimento che prevede il taglio dei vitalizi in essere e maturati che va dal 9 al 25 per cento, per gli assegni mensili superiori a 1.500 euro e fino a oltre 6.000 euro. Il provvedimento anticipa l'obbligo di riduzione dei vitalizi degli ex consiglieri regionali, annunciato dal Governo che inserirà nella legge di stabilità ...

L'Abruzzo a Varsavia per la Fiera Internazionale del Turismo - presentate le nuove offerte della Regione : Pescara. L'Abruzzo partecipa, con altre 7 regioni italiane, alla 26/a Fiera Internazionale del Turismo di Varsavia, dal 22 al 24 novembre nel Palazzo della Cultura e della Scienza, dove sono presenti oltre 500 espositori di 53 Paesi. 'Dopo Germania e Regno Unito la Polonia è per L'Abruzzo uno dei principali mercati europei di riferimento' dichiara l'assessore regionale ...

Regione e sindaci Abruzzo : no spostamento bus ad Anagnina : Roma – “No allo spostamento del terminal dei bus al capolinea Anagnina”. È forte la protesta messa in campo questa mattina da istituzioni, pendolari e cittadini abruzzesi radunati nel piazzale dell’autostazione Tibus, a ridosso della stazione Tiburtina, contro la delibera del Consiglio comunale di Roma che prevede il trasferimento del capolinea dei bus a tratta regionale e interregionale nel capolinea di Anagnina. Un ...