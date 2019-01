Quibi | la nuova piattaforma per vedere contenuti sullo smartphone | episodi di soli 10

blogo

(Di lunedì 14 gennaio 2019)Tutti i giorni, quando usciamo o siamo in coda o in viaggio, abbiamo un televisore con noi: l'utilizzo deglifa ormai parte della nostra quotidianità, e da questa premessa parte laavventura di Jeffrey Katzenberg, co-fondatore della Dreamworks, e di Meg Whitman, co-fondatrice di E-Bay. Si chiama, e sarà unadi streaming che potrebbe, almeno secondo i due ideatori, rivoluzionare il modo di fruireonline.Cosa c'è di nuovo rispetto a Youtube, Netflix e Prime Video?punta a proporre serie tv i cuinon saranno più lunghi di dieci minuti. Da qui, il nome, abbreviazione di "Quick Bites" ("Piccoli morsi"), per quello che sembra un grande azzardo sotto vari aspetti ma che, in realtà, sta già attirando l'attenzione di case di produzione come Disney, Fox, Sony e Warner Media e stringendo accordi con registi del ...