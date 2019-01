Patch di gennaio sul Samsung Galaxy S7 | si parte dal Regno Unito

Samsung Galaxy S9 - S9+ e J4 (2018) ricevono le Patch di gennaio 2019 : Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ e Galaxy J4 (2018) stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software con le patch di sicurezza di gennaio 2019. L'articolo Samsung Galaxy S9, S9+ e J4 (2018) ricevono le patch di gennaio 2019 proviene da TuttoAndroid.

Fallout 76 : una nuova Patch importante è in arrivo a gennaio : Bethesda ha annunciato il rilascio imminente di una nuova, corposa patch per Fallout 76. La notizia, come apprendiamo da Gamingbolt, è apparsa sul sito ufficiale della compagnia.Oltre ai classici miglioramenti di stabilità, l'aggiornamento prevede la risoluzione di una serie di problematiche evidenziate dalla community, per un totale di oltre 150 miglioramenti (stando a quanto dichiarato). In particolare, i fix riguarderanno problemi riscontrati ...

Nuova Patch Fallout 76 in arrivo dal 14 gennaio - ancora modifiche da Bethesda : Sono stati primi mesi di vita videoludica indubbiamente molto complicati quelli di Fallout 76, l'ultimo capitolo della serie Bethesda ad approdare sugli scaffali. Numerose le polemiche che hanno preso vita all'interno delle varie community online, con i fan che non hanno mancato di far sentire la propria voce in merito alle svariate problematiche che affliggevano il gioco dal day one. Chiaramente il team responsabile del titolo non è stato di ...

Nokia 8 Sirocco riceve Android 9 Pie - Xiaomi Mi A1 le Patch di gennaio : Giornata di aggiornamenti per due smartphone Android One: Nokia 8 Sirocco riceve Android 9 Pie, Xiaomi Mi A1 le patch di gennaio 2019. L'articolo Nokia 8 Sirocco riceve Android 9 Pie, Xiaomi Mi A1 le patch di gennaio proviene da TuttoAndroid.

Samsung annuncia le Patch di sicurezza di gennaio 2019 per tanti smartphone : Samsung annuncia i dettagli dell'aggiornamento in arrivo per i suoi smartphone e tablet contenente le patch di sicurezza di gennaio 2019; alcuni potrebbero riceverle direttamente con Android 9 Pie. L'articolo Samsung annuncia le patch di sicurezza di gennaio 2019 per tanti smartphone proviene da TuttoAndroid.

Non meno di 49 vulnerabilità risolte per i Samsung Galaxy con Patch di gennaio : anteprima ufficiale : Chi dispone di un Samsung Galaxy sa che i primi dieci giorni del mese sono quelli più interessanti. In questa finestra temporale, infatti, trapelano sempre le prime informazioni ufficiali sulla nuova patch dedicata agli smartphone che, tendenzialmente, ricevono costantemente un nuovo aggiornamento. Così è stato anche stavolta, considerando il fatto che da oggi 8 gennaio possiamo analizzare più da vicino i dettagli sul pacchetto software che ...

Google rilascia le Patch di sicurezza di gennaio per tutti i Pixel : Oggi è il primo lunedì di gennaio e questo significa che è tempo di nuove patch di sicurezza, almeno per i dispositivi di Google, nel caso specifico aggiornate appunto al mese di gennaio 2019. L'articolo Google rilascia le patch di sicurezza di gennaio per tutti i Pixel proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 riceve le Patch di gennaio sulla beta di One UI e spunta una data per la stabile : Ok, si tratta di una variante beta del prossimo firmware di Samsung Galaxy Note 9 ma... Caspita che efficienza! L'articolo Samsung Galaxy Note 9 riceve le patch di gennaio sulla beta di One UI e spunta una data per la stabile proviene da TuttoAndroid.