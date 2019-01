Il metodo-Capello contro i buu razzisti | “i calciatori si devono sedere a centrocampo ed

sportfair

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Fabioha detto la sua in merito al caso razzismo che imperversa negli stadi italiani, i buu sono sempre più frequenti e fastidiosi “I giocatori sie aspettare, in questa maniera si aiuterebbe il pubblico sano a far smettere i ‘buu’. Non si può giocare, voi non rispettate chi gioca e senza rispetto non si può andare avanti, è questo il significato. I giocatori stessi farebbero vedere di essere responsabili di quello che succede in campo e negli stadi“. E’ la ricettai corinegli stadi dell’allenatore Fabiointervenuto a ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1. “L’Italia è l’unico posto in cui ci sono gli ultras che comandano, l’unico posto in cui si va sotto la curva a salutarli e non in mezzo al campo come in tutti gli stadi –prosegue ...