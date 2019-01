Formula E | Verstappen a Marrakech per fare lo steward

F1 – Lite Verstappen-Ocon : il pilota Red Bull sconterà il 1° giorno di servizi sociali al Gp di Formula E a Marrakech : In seguito al litigio avvenuto con Esteban Ocon a Interlagos, Max Verstappen dovrà scontare due giorni di servizio sociale: per il primo, il pilota Red Bull presenzierà all’ePrix di Marrakech In seguito al litigio con Esteban Ocon, avvenuto dopo l’incidente che ha coinvolto i due ad Interlagos, Max Verstappen è stato sanzionato dalla FIA con una punizione che prevede due giorni di servizio pubblico. La Federazione ...