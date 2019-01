Fiorentina | viola in festa con Chiesa

VIDEO Fiorentina-Milan 4-0 highlights calcio femminile - poker delle viola : secondo posto in Serie A : La Fiorentina ha sconfitto il Milan con un roboante 4-0 nel posticipo della 13^ giornata della Serie A di calcio femminile. Le viola si sono imposte in casa in maniera perentoria: al 35′ la rete del vantaggio firmata da Parisi su calcio di rigore, poi la doppietta di Bonetti tra 53′ e 75′, Guagni arrotonda al 77′. Le rossonere scivolano così al terzo posto in classifica, scavalcate proprio dalle toscane che si portano a ...

Calciomercato - Muriel si presenta : 'Per la Fiorentina ho detto no al Milan. Avevo dato la parola ai viola' : E' stato il primo rinforzo di questa sessione di mercato invernale in casa Fiorentina. Che adesso può garantire a Pioli una valida alternativa a Simeone o un suo nuovo partner d'attacco. Luis Muriel è ...

Fiorentina : Muriel - prima tripletta viola : ANSA, - FIRENZE, 9 GEN - La Fiorentina ha vinto il triangolare denominato 'Visit Malta Tournament', battendo 6-0 e 2-0 rispettivamente l'Hibernians e il Gzira United, squadre del massimo campionato ...

Fiorentina : Muriel - primo gol - con esultanza - in viola : Luis Muriel firma il primo gol con la maglia della Fiorentina. Lo ha messo a segno nel primo allenamento della squadra viola nel ritiro di Malta al Centenary Stadium, impianto vicino allo stadio ...

Calciomercato Fiorentina - primo allenamento in viola per Muriel : FIRENZE - primo allenamento del 2019 per la Fiorentina che si è radunata nel pomeriggio al centro sportivo 'Davide Astori' per una sessione perlopiù in palestra. Tutti convocati, compresi quei ...

Calciomercato Fiorentina - Corvino chiama lo United : l’ultima trattativa viola : Calciomercato Fiorentina, Corvino in azione per accaparrarsi un centrocampista che farebbe di certo comodo alle rotazioni di Pioli Calciomercato Fiorentina, il ds viola Corvino non intende fermarsi all’acquisto di Muriel. Il club si sta infatti muovendo su diverse piste per rafforzare la rosa a disposizione di mister Pioli, in vista della corsa all’Europa che sarà serratissima nella seconda parte di stagione. Secondo La ...

Fiorentina - Muriel : "Emozione Viola - avevo dato la mia parola" : Luis Muriel è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il colombiano, ai margini del progetto Siviglia, torna in Italia dopo le esperienze con Udinese, Lecce e Sampdoria: 'Sono molto contento di essere ...

Calciomercato - Luis Muriel è della Fiorentina. E Viola il primo colpo dell anno : ROMA - Il primo colpo di mercato del 2019 è della Fiorentina. Il club gigliato ha reso noto di 'aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luis Fernando Muriel Fruto dal Sevilla ...

Ufficiale - Muriel è un calciatore della Fiorentina : altri nomi per i viola [DETTAGLI] : La Fiorentina piazza il primo colpo del mercato di gennaio: il club viola ha annunciato l’acquisto dell’attaccante colombiano Luis Fernando Muriel proveniente dal Siviglia, ex Udinese e Samp. Il calciatore è atteso Firenze già domani per le visite mediche, accordo raggiunto in prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra intorno ai 13-14 milioni di euro, superata la concorrenza del Milan. Muriel è nato a Santo Tomas, ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale il primo colpo della sessione invernale : Muriel è un nuovo giocatore viola : Il club viola ha ufficializzato l’ingaggio dell’ex Sampdoria, che arriva in prestito con diritto di riscatto La Fiorentina accoglie Luis Muriel, il club viola annuncia ufficialmente l’ingaggio dell’attaccante colombiano, che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia. LaPresse/Valerio Andreani Battuta dunque la concorrenza del Milan, che si era interessato all’ex Samp per le sue caratteristiche da ...

Milan-Fiorentina - che intreccio : Muriel ai viola - il nome per i rossoneri : Valzer di attaccanti per il campionato di Serie A. Si avvicina sempre di più l’inizio del calciomercato invernale con tante squadre pronte a rinforzarsi, in particolar modo grande movimento di attaccanti. Nelle ultime si è parlato tanto di un possibile interesse del Milan per Luis Muriel, alla fine l’ex Sampdoria sarà un nuovo attaccante della Fiorentina. Ed i rossoneri? Il nome in pole da regalare a Gennaro Gattuso è proprio ...

Mercato - Muriel : duello Milan-Viola. Ma lui preferisce la Fiorentina : Dietrofront: il matrimonio tra Muriel e il Milan non s'ha da fare, direbbe il Manzoni. Dopo la vittoria contro la Spal, più di una voce di Mercato ha accostato l'esterno colombiano ai rossoneri. Sulle ...

Serie A - Genoa-Fiorentina 0-0 : Prandelli frena la Viola : Due pali e un Radu in stato di grazia. A Marassi la Fiorentina chiude il 2018 con uno 0-0 tra rimpianti e sfortuna, perdendo il treno diretto per l'Europa. Prandelli si porta a casa un punto ...

Diretta Genoa Fiorentina / Streaming video Dazn : stesso numero di gol per rossoblù e viola - Serie A - : Diretta Genoa Fiorentina Streaming video Dazn: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.