Fca | il Piano investimenti sarà rivisto Tutta colpa dell' ecotassa Cresce la preoccupazione

Ecotassa e incentivi a elettrico e ibrido - Fca : “Stiamo rivedendo il piano di investimenti da 5 miliardi in Italia” : A dicembre lo aveva preannunciato, in attesa però di possibili modifiche alla versione iniziale dell’Ecotassa inserita in manovra. Ora, dopo che il governo ha cambiato la formulazione della tassa sulle emissioni per escludere le utilitarie e colpire solo suv e auto diesel di cilindrate medio alte e incentivare l’acquisto di elettriche e ibride, Fiat Chrysler conferma che sta rivedendo il piano di investimenti per l’Italia da 5 miliardi di ...

Per l'ecotassa Fca minaccia di rivedere piano di investimenti da 5 miliardi in Italia : Fca sta rivedendo il suo piano di investimenti in Italia, 5 miliardi, dopo il via libera alle tasse sugli acquisti di auto di cilindrata medio-alta e diesel. Lo ha detto l'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, secondo quanto riporta la Reuters sul proprio sito. "Lo stiamo rivedendo. Fino a che la revisione non sarà ultimata non posso commentare ulteriormente". "Il piano resta sul tavolo non sarà bloccato ma lo stiamo ...

Adesso Fca gela il governo : "Con ecotassa il piano in Italia è da rivedere" : Fca ha deciso di rivendere il proprio piano di investimenti in Italia da 5 miliardi di euro dopo l'approvazione delle tasse sull'acquisto di auto di cilindrata medio-alta e diesel.A dirlo è stato proprio il ceo di Fca, Mike Manley, parlando con i giornalisti a margine dell'Auto Show di Detroit. "Certamente il piano deve essere riesaminato di nuovo. È in corso di revisione in questo momento" e "fino a quando la revisione non è finita non posso ...

Gruppo Fca - "Se resta l'ecotassa rivedremo il piano di investimenti" : Se il governo dovesse introdurre l'ecotassa per avvantaggiare le ibride e le elettriche a scapito delle auto a diesel e a benzina, il piano di investimenti che il Gruppo FCA ha previsto per l'Italia dovrebbe essere rivisto. A comunicarlo, tramite una lettera indirizzata al presidente del consiglio regionale del Piemonte, è stato Pietro Gorlier, responsabile delle attività europee del costruttore, annunciando che l'azienda italoamericana non ...

Fca : «Il governo ritiri l'ecotassa o salta il piano di investimenti in Italia» : La rottura si è ufficialmente consumata ieri con la presa di posizione della principale casa automobilistica italiana: «Il sistema di bonus-malus inciderà significativamente sulla dinamica del mercato,...