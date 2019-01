C’è un’ eclissi di super Luna in arrivo : (foto: Getty Images) Quella del prossimo 21 gennaio non sarà una Luna piena qualsiasi. Trovandosi alla minima distanza dalla Terra sarà infatti una super Luna – la prima del 2019. Aggiungiamoci la concomitante eclissi totale e voilà: uno spettacolo imperdibile. L’allineamento Sole-Terra- Luna sarà perfetto e il nostro satellite verrà investito dal cono d’ombra proiettato dalla Terra. Insomma, la super Luna sarà rossa. Davvero una ...

Spettacolo nel cielo di Gennaio con l’eclissi della Superluna di sangue : INFO UTILI e origini della definizione : Tra due settimane, la luna assumerà una sfumatura rossastra e apparirà più grande del solito nel cielo in un evento astronomico relativamente raro. È l’occasione giusta per vedere due affascinanti spettacoli combinarsi nell’eclissi della “Superluna di sangue”. Un’eclissi lunare totale può verificarsi solo quando il sole, la Terra e la luna sono perfettamente allineati. Anche la minima differenza in questa impostazione darà origine ad un’eclissi ...