Anche Samsung Galaxy S10 dovrebbe avere una tripla fotocamera posteriore

Samsung potrebbe presentare Anche Galaxy Fold durante il Galaxy Unpacked del 20 febbraio : L'evento di lancio del 20 febbraio potrebbe essere il teatro di presentazione di Samsung Galaxy F, lo smartphone pieghevole del colosso coreano. L'articolo Samsung potrebbe presentare anche Galaxy Fold durante il Galaxy Unpacked del 20 febbraio proviene da TuttoAndroid.

Ventata di freschezza per tutti i Samsung Galaxy S7 : Anche i modelli Wind con patch di dicembre : Torna alla ribalta proprio in queste ore il Samsung Galaxy S7. Con ogni probabilità lo smartphone non riceverà mai l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie con interfaccia One UI (al dì là di alcune soluzioni alternative, come abbiamo avuto modo di notare nei giorni scorsi con un apposito articolo sul nostro magazine), ma questo non impedirà al produttore coreano di rilasciare alcune patch per le diverse varianti sul mercato. Un esempio ...

Un mostro Anche il Samsung Galaxy S10 Lite? Ci sono buone probabilità : Non dovrebbe affatto essere male il Samsung Galaxy S10 Lite, che dalle ultime ricostruzioni ottenute dal suo recente passaggio su GeekBench. La versione economica del prossimo top di gamma sudcoreano potrebbe montare lo Snapdragon 855 (e la controparte europea rappresentata dal chipset Exynos 9820), e quindi non distinguersi, almeno sotto questo punto di vista, dai modelli più prestanti. Ricordiamo ai più sbadati che si sta parlando di un ...

La Cina e il contagio di Apple : perché Anche Samsung rallenta : Se Atene piange, Sparta non ride. Forse perché, in fondo, non si odiano così tanto. Per la prima volta da due anni, Samsung si attende profitti in calo. Secondo i risultati preliminari, tra ottobre e ...

Anche Samsung ora è pessimista : L'azienda prevede un rilancio nel settore degli smartphone grazie all'introduzione di alcuni nuovi modelli, compatibili con le reti 5G che iniziano a comparire in giro per il mondo o con funzionalità ...

Anche Samsung ora è pessimista : Ha annunciato utili in riduzione del 29 per cento, a causa delle minori vendite di smartphone e di memorie per i data center

Smart TV Samsung 2018 e 2019 con app iTunes e supporto AirPlay 2 - ma arriverà Anche Google Assistant - : ...ai proprietari di TV Samsung e ai clienti Apple tramite iTunes e AirPlay è l'ideale per tutti." "Non vediamo l'ora di portare l'esperienza di iTunes e AirPlay 2 anche a più clienti in tutto il mondo ...

Settimana decisiva per Samsung Galaxy Note 8 con Pie - forse Anche per S8 : Ricordate quando in questo articolo vi avevamo parlato dell'estrema vicinanza dei Samsung Galaxy Note 8 e S8 al programma beta di Android 9.0 Pie? Arrivano nuove indicazioni a riguardo che sorridono soprattutto al phablet di precedente generazione, come affermato da un moderatore locale di Samsung Members (un forum di cui sicuramente molti di voi avranno sentito parlare). Dalle parole del moderatore è chiaro che la stessa sorte toccherà anche ...

Tempistiche ufficiose per la beta di One UI su Samsung Galaxy Note 8; qualcosa si muove Anche per Galaxy A6 (2018) : Che la beta della One UI per i top di gamma Samsung del 2017 fosse sulla via del rilascio era intuibile e ve lo avevamo anticipato L'articolo Tempistiche ufficiose per la beta di One UI su Samsung Galaxy Note 8; qualcosa si muove anche per Galaxy A6 (2018) proviene da TuttoAndroid.

Una voce si dice certa che Google Assistant affiAncherà presto Bixby nelle smart TV di Samsung : Un'indiscrezione si dice certa del fatto che Samsung integrerà il rivale Google Assistant nel sistema operativo delle proprie smart TV L'articolo Una voce si dice certa che Google Assistant affiancherà presto Bixby nelle smart TV di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Ecco Bixby : l'assistente vocale di Samsung arriva Anche in Italia : Samsung porta anche nel nostro Paese il suo assistente virtuale ricco di funzionalità ed in grado di controllare la nostra...

Il nuovo Bixby sta arrivando Anche su Samsung Galaxy S9 - S8 e Note 8 : Dopo l'approdo su Samsung Galaxy Note 9 e il debutto della lingua italiana in beta, la nuova versione di Bixby sta per raggiungere anche Samsung Galaxy S9, S9+, S8, S8+ e Note 8. L'articolo Il nuovo Bixby sta arrivando anche su Samsung Galaxy S9, S8 e Note 8 proviene da TuttoAndroid.

La beta di Android 9 Pie in arrivo Anche su Samsung Galaxy Note 9? Per alcuni sembrerebbe di sì : alcuni numeri di versione di firmware utilizzati internamente da Samsung lasciano alludere all'arrivo del programma beta di Android 9 Pie anche su Samsung Galaxy Note 9. L'articolo La beta di Android 9 Pie in arrivo anche su Samsung Galaxy Note 9? Per alcuni sembrerebbe di sì proviene da TuttoAndroid.

Microsoft xCloud sarà disponibile Anche per gli smartphone Samsung : Lo scorso mese Microsoft ha presentato il suo “Project xCloud“, la nuova piattaforma che permetterà agli utenti di giocare in streaming sul proprio smartphone, tablet o PC con giochi sviluppati per Xbox tramite l’infrastruttura di leggi di più...