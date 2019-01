' Lui è mio amico e andiamo a letto insieme' | non è scopamicizia | ma amore

Tottenham - Pochettino : 'Eriksen è come il mio cane - mi fido di Lui' : Quando il tuo allenatore vuole farti un complimento, rendendo pubblico un attestato di stima e di fiducia totale, il paragone con il suo cane è il risultato massimo raggiungibile. È successo a ...

Giulio Andreotti - il figlio Stefano : "Dopo l'assassinio Moro mio padre pensava che sarebbe toccato a Lui. 'Il Divo' di Sorrentino lo fece infuriare" : Giulio Andreotti, politico simbolo della Prima Repubblica e della Democrazia Cristiana, è morto ormai cinque anni fa, ma la sua figura continua a far discutere. E oggi Stefano Andreotti, figlio di Giulio, è intervenuto durante la trasmissione radiofonica "I Lunatici", su Rai Radio 2, facendo rivelazioni inedite sul padre, partendo dal rapporto con un cognome così ingombrante.Non posso dire che questo cognome mi abbia ...

A PierLuigi Mingarelli il premio Melvin Jones del Lions : ... che da nove anni ormai promuove - tra l'altro - Festa di scienza e filosofia, evento che richiama in città i più grandi scienziati ed umanisti di respiro internazionale. La cerimonia di premiazione ...

Selvaggia Roma dall'ospedale : "Hanno picchiato il mio ragazzo. Erano in 7 - mi importunavano e Lui ha cercato di difendermi" : Dopo il triste annuncio di Francesco Chiofalo, Selvaggia Roma è stata brutalmente presa di mira dai social. Il popolo del web non le perdona di aver trattato con superficialità la questione del suo ex ...

Psg - Areola : "Buffon? Felice di allenarmi con Lui - è il mio idolo" : A inizio stagione Thomas Tuchel è stato chiaro: "Tra Buffon e Areola non c'è un titolare. Non esiste una gerarchia, sono molto contento di entrambi, e ogni volta è per me è molto difficile scegliere ...

Buon Natale Amore Mio 2018 : frasi di auguri per una dolce lettera o messaggio - per Lui o per lei : Tante sono le festività che si susseguono durante questo periodo e oltre le corse per i regali tutti pensano a come augurare un felice e sereno Natale 2018 alla persona amata. Per il magico giorno del 25 dicembre tutti gli innamorati sono infatti pronti ad inviare frasi belle e appassionate alla loro dolce metà, sia sotto forma di messaggio che di lettera per lui o per lei. Le idee per comporre una dedica speciale al partner sono davvero tante, ...

Buon 2019 Amore Mio : frasi di auguri e immagini romantiche e dolci di buon anno - per Lui e per lei : Anche quest’anno sta finendo e porta con se esperienze, gioie e dolori per ognuno di noi. C’è chi durante questo 2018 ha intrapreso una nuova avventura, un viaggio, un nuovo lavoro, chi ha incontrato la donna o l’uomo della propria vita ed infine chi ha vissuto ogni giorno all’insegna dell’Amore per la persona che aveva affianco. Se rientrate in quest’ultima categoria sicuramente trascorrerete il primo giorno dell’anno con il vostro lui o con la ...

Lory Del Santo : "Io preoccupata per mio figlio Devin. Lui era molto legato a Loren" : Conclusa la contestata ma fruttifera esperienza al Grande Fratello Vip, Lory Del Santo può finalmente mettere in ordine i pezzi della sua vita, sconvolta dopo la morte del figlio Loren avvenuta ...

Silvia : 'Hanno espiantato gli organi a mio figlio ma Lui era vivo' : ... Ecco come ti ammazzano quando decidi di donare gli organi Video Non vi perdono infami vertici della sanità che strutturate la società del crimine legalizzato sotto l'egida della scienza e del "...

Lory Del Santo : "Dopo il suicidio del fratello - anche mio figlio Devin ha pensato di uccidersi. Lo voleva raggiungere per stare con Lui" : "Loro si erano promessi di stare insieme per sempre. Si volevano troppo bene, stavano sempre insieme". Lory Del Santo ha raccontato al Corriere le difficoltà della sua famiglia a superare la morte di Loren, l'ultimo figlio della Del Santo che si è tolto la vita lo scorso settembre. È la seconda volta che deve superare una tragedia del genere. Nel 1991 Conor, il figlio avuto col chitarrista Eric Clapton, era caduto dalla ...

'Tenevo la testa al mio amico mentre vicino c'era un ragazzo a terra : Lui non ce l'ha fatta' : Approfondimenti In fuga dalla discoteca del terrore, ipotesi cedimento balaustre: 6 morti e 10 feriti gravi 8 dicembre 2018 Strage in discoteca, corpi schiacciati dopo il cedimento: le immagini choc - ...

Gabriella Pession/ 'Con mio figlio sono una donna felice : casa è dove c'è Lui' - Verissimo - - IlSussidiario.net : Gabriella Pession è una delle ospiti della puntata di sabato 8 dicembre 2018 di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5

FIA Prize Gala – Un premio anche per Niki Lauda - Wolff alla consegna : “assieme a Lui i trionfi degli ultimi anni” : Niki Lauda, nonostante la sua assenza ai FIA Prize Gala, riceve un premio: il riconoscimento ritirato da Toto Wolff Ai FIA Prize Gala, tenutosi ieri a San Pietroburgo, non c’era Niki Lauda. Il presidente non esecutivo della Mercedes, ancora convalescente a causa di un trapianto di polmone, non ha potuto ritirare il premio attribuito a lui ed a Toto Wolff. Il team principal della scuderia tedesca, al contrario, ha presenziato sul ...