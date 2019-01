tp24

L'insostenibile cialtroneria del non essere

(Di domenica 13 gennaio 2019) Voleva solo divertirsi, sghignazzare, prendersi gioco del mondo intero. Questi 'non esseri' che invece abbiamo tra i piedi al giorno d'oggi, non solo 'non sono', ma a gran voce ci tormentano ogni ...