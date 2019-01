In attesa de La Porta Rossa 2 | le repliche della prima stagione su Rai 2

La porta rossa : replica su Rai 2 dal 13 gennaio - in attesa della nuova stagione a febbraio : In previsione dei nuovi episodi, attesi per il 13 febbraio, Rai Due a partire da questa domenica 13 gennaio replica in prima serata la prima stagione de La porta rossa, la serie rivelazione del 2017 con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Le repliche dei 12 episodi - proposti in 6 appuntamenti serali - andati in onda dal 22 febbraio al 22 marzo 2017, dovrebbero concludersi dopo la messa in onda di Sanremo 2019, per fare poi spazio alla seconda ...