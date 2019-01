Facebook | l' algoritmo anti-suicidi è un rischio per la privacy

Come funziona l'algoritmo anti-suicidi di Facebook e perché può essere un rischio : È passato quasi un anno da quando Facebook ha ampliato il suo programma anti-suicidi . Un pacchetto di strumenti mirati a supportare chi sta pensando di togliersi la vita. Il servizio ha un fine nobile, ma ripropone i soliti dubbi legati alla privacy degli utenti, tanto più dopo un 2018 in cui Facebook ha ammesso alcune falle che hanno esposto milioni di utenti. In breve: l'algoritmo che rileva i segnali di rischio ...

Stop in Europa all’algoritmo di Facebook che tenta di prevenire i suicidi : Facebook (Getty Images) L’algoritmo che analizza i post su Facebook per cercare di individuare e prevenire situazioni che potrebbero sfociare in un suicidio non è più attivo in Europa. La possibilità di utilizzare l’algoritmo nel vecchio Continente è stata interrotta a causa delle speciali protezioni sulla privacy personale introdotte dal regolamento sulla protezione dei dati generali (Gdpr), che impone agli utenti di fornire un consenso ...