Decreto sicurezza | Conte vede l Anci Salvini ' Non cambia di una virgola' Tutte le

Avetta : "Immigrazione questione nodale - urgenti modifiche al Decreto sicurezza" : 'Nessuno mette in dubbio la centralità del tema immigrazione: è una questione troppo delicata per prestarsi a considerazioni superficiali. Lo è ancor più per un'associazione come l'ANCI che deve ...

Operatori denunciano : ore di lavoro perse in VdA con il Decreto sicurezza : In novembre, oltre cinquanta Operatori dell'accoglienza avevano lanciato un appello alla Regione autonoma Valle d'Aosta che, a due mesi di distanza, dicono essere stato ignorato dal presidente ...

Il sindaco Allevi all'Anci : «A Monza piena adesione al Decreto Sicurezza» : «Come comune confermiamo la totale e completa adesione al Decreto Sicurezza» ha detto il sindaco di Monza, Dario Allevi reduce da una trasferta a Roma, al Consiglio direttivo dell'Anci Nazionale, dove ...

Decreto sicurezza - Conte incontra i sindaci | Salvini : offra un caffè tanto non si cambia | L'Anci : a lui serve una camomilla : Il ministro dell'Interno liquida l'appuntamento di lunedì a Palazzo Chigi per verificare l'impatto del Decreto Sicurezza: "Il provvedimento funziona, non si tocca e rimane così com'è". Leoluca Orlando: "Salvini volgare, non ha argomenti"

Sicurezza - lunedì i sindaci incontreranno Conte - Ma Salvini non molla : 'Prendete un caffè - ma il Decreto non cambia' : Una delegazione di sindaci sarà ricevuta, lunedì mattina, a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per affrontare i Contenuti e l'impatto sui territori della nuova legge sulla ...

Decreto sicurezza - Conte incontra i sindaci | Salvini : offra un caffè tanto non si cambia | L'Anci : a lui serve una camomilla : Il ministro dell'Interno liquida l'appuntamento di lunedì a Palazzo Chigi per verificare l'impatto del Decreto Sicurezza: "Il provvedimento funziona, non si tocca e rimane così com'è". Leoluca Orlando: "Salvini volgare, non ha argomenti"

Decreto sicurezza - le preoccupazioni degli amministratori locali sono anche le nostre : Il Decreto Sicurezza sta diventando realtà sui territori italiani. Le norme scritte passano dalla carta alla concreta applicazione, generando conseguenze sulla vita delle persone e delle comunità. Molte delle preoccupazioni espresse da ActionAid durante la discussione della legge si stanno concretizzando.Ora è chiaro che l'abrogazione della protezione umanitaria ha prodotto un netto cambio di paradigma, aumentando il rischio ...

Decreto sicurezza - Di Pietro a sorpresa : 'Va applicato o sindaci si dimettano' : Antonio Di Pietro solo qualche settimana fa non aveva avuto parole tenere nei confronti di Matteo Salvini. Sosteneva addirittura che andasse denunciato e rimosso, dopo un post che aveva rischiato di mettere a rischio un'operazione delle forze dell'ordine prima della conclusione. Stavolta, però, l'ex magistrato diventa quasi un alleato per l'ex ministro dell'Interno, bersagliato dalle critiche dei sindaci pronti a disobbedire al Decreto ...

"La precarietà e l'insicurezza sono aumentate con il 'Decreto sicurezza'". Intervista a Chiara Peri : ... qualche decina di migliaia di persone che arrivano in Europa via mare,, trascurando milioni di migranti che da decenni sono elemento costitutivo della società e dell'economia italiana. Andiamo più ...

La stretta sulla residenza è uno dei problemi del Decreto sicurezza : Il decreto sicurezza ratifica una prassi che da anni si è imposta in Italia: l’esclusione di alcune categorie di persone dai servizi sociali attraverso l’imposizione di limiti all’iscrizione anagrafica e alla residenza. Leggi

Lorenzini sul Decreto sicurezza : Rispetto la legge ma non la condivido : Il sindaco di Montemurlo è intenzionato a chiedere al consiglio comunale di prendere una chiara posizione politica

Otto e mezzo - Cacciari si infuria sul Decreto sicurezza e la Gruber riporta la calma : Durante la puntata di Otto e mezzo di martedì 8 gennaio il prof. Cacciari si è lasciato andare a urla, tanto che la conduttrice Lilli Gruber ha dovuto insistere per riportare la calma. Tra gli ospiti della trasmissioni erano presenti il ministro Giulia Bongiorno e appunto il prof. Cacciari: i due stavano parlando delle navi Sea Watch e Sea Eye, bloccate in mare al largo di Malta con a bordo 49 migranti, quando la discussione è sfociata in una ...

"Scandalo per l'Europa - vergognatevi" : scontro tra Cacciari e Bongiorno sul Decreto sicurezza : " 'E' la legge di Creonte che impedisce di seppellire il fratello " Vergogniamoci": ha affermato con veemenza il filosofo, in riferimento al decreto sicurezza e in particolare al caso di cronaca ...

Decreto sicurezza - anche Basilicata e Sardegna si uniscono alla protesta contro Salvini : Basilicata e Sardegna si uniscono alla protesta delle regioni di centrosinistra contro Salvini e contro il Decreyo Sicurezza, a cui hanno aderito già Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Umbria e Calabria e Piemonte. Conte: "Il Decreto Sicurezza può non essere condiviso ma certamente non può essere disapplicato. Il percorso del ricorso di costituzionalità è assolutamente legittimo. Nel frattempo la legge va applicata".Continua a leggere