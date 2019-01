Ciclocross | Campionati Italiani 2019 | Gioele Bertolini trionfa all’Idroscalo | alle sue

oasport

: Campionati Italiani di Ciclocross: il titolo torna a @gioelebertolini - Cicloweb_it : Campionati Italiani di Ciclocross: il titolo torna a @gioelebertolini - OA_Sport : Gioele Bertolini si laurea Campione Italiano di #ciclocross, dominio totale all'Idroscalo - Sportfriends64 : Ciclismo> Lorenzo Masciarelli ai piedi del podio ai Campionati Italiani Ciclocross -

(Di domenica 13 gennaio 2019)si è laureato Campione Italiano di(categoria elite), il 23enne ha conquistato la maglia tricolore per la terza volta in carriera dopo le affermazioni del 2016 e 2017. Il lombardo ha letteralmente dominato la gara che si è disputata all’Idroscalo di Milano, mettendo in luce tutta la sua classe proverbiale e facendo il vuoto nei confronti di tutti gli avversari: il nativo di Morbegno inseguiva il primo sigillo al prestigioso Trofeo Guerciotti che in questa occasione valeva anche per l’assegnazione del titolo italiano e ha centrato l’obiettivo. Il ciclista del Team Guerciotti, oggi in gara con la maglia del Centro Sportivo Esercito, partiva con tutti i favori del pronostico e non ha deluso le aspettative sull’impegnativo tracciato nel capoluogo meneghino.ha attaccato subito all’inizio del secondo giro e nessuno ...