Chi sta con #ledonnediOrmea risponde a Salvini

Cesare Battisti arrestato in Bolivia dall'Interpol : mascherato con barba finta e ocChiali da sole. E' già in volo verso l'Italia : Potrebbe essere riportato in Italia tra oggi e domani Cesare Battisti, arrestato in Bolivia mentre camminava in una strada di Santa Cruz de La Sierra. Quel che è certo è che un aereo...

Giorgia Meloni una furia : “Ora che hanno arrestato Battisti - Saviano Chieda scusa per il suo segno di infamia” : arrestato Cesare Battisti e Giorgia Meloni è una furia, pretende le scuse di Saviano Ora che è Cesare Battisti è stato catturato, c’è qualcuno che dovrebbe chiedere scusa. Almeno secondo Federico Mollicone deputato di Fratelli d’Italia, che dopo la cattura punta il dito: “L’arresto in Bolivia di Cesare Battisti ci riempie di gioia”, premette. “Per noi è solo un crudele assassino che non deve avere nemmeno le ...

Ciclocross – Campionati Italiani - Chiara TeocChi conquista una splendida medaglia di bronzo : L’élite del Team Bianchi Countervail protagonista a Milano con Zolder Pro disc. Settimo posto per Colledani nella gara maschile Obiettivo centrato per Chiara Teocchi ai Campionati Italiani di Ciclocross, domenica 13 gennaio. Sul tracciato dell’Idroscalo di Milano, al debutto tricolore fra le Donne Elite, la bergamasca del Team Bianchi Countervail equipaggiata con Zolder Pro disc ha concluso al terzo posto in 39’28”, ...

Domenica Live - intervista alla figlia di Diego Armando Maradona : "Ha Chiesto perdono a me e mia madre" : Barbara d’Urso a Domenica Live ha intervistato quest'oggi Jana, la figlia dell’ex pibe de oro Diego Armando Maradona; insieme a lei anche il fratello Diego Armando JR.Ai microfoni di Barbara d’Urso, Jana racconta il primo incontro con il papà Diego Armando Maradona, che ha conosciuto solo all’età di 18 anni: "Prima di quell’incontro mi sono sempre chiesta perché dovessi essere io a conoscerlo, se avesse voluto lo avrebbe fatto lui. Però ...

Inter-Benevento - Spalletti : 'Skriniar resta qui - nessuno ha i soldi per pagarlo. Gara a porte Chiuse? Non è calcio' : Un, due, tre... fino a sei. Tutto facile per l'Inter contro il Benevento , 6-2 e quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio: doppiette di Candreva e Lautaro Martinez, poi Dalbert e Icardi , su ...

Non si fermano all'alt dei carabinieri : minorenni si sChiantano contro un'auto in sosta dopo un lungo inseguimento : inseguimento a folle velocità per le strade della provincia di Napoli. Una Smart for Two con tre persone a bordo non si è fermata all'alt di una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Marano ed ...

Roma : bullo minaccia - picChia e insulta il figlio - la madre fa arrestare il 15enne : Quella che si sta per raccontare è senza ombra di dubbio una notizia molto grave che per fortuna si è conclusa in maniera positiva e che riguarda, ancora una volta, il fenomeno sempre più dilagante del bullismo a scuola. In particolare, l'episodio si è consumato nella provincia di Roma, dove un ragazzino quindicenne veniva continuamente picchiato, insultato e minacciato da un suo coetaneo, nonché compagno di scuola. Secondo quanto si apprende ...

Il ristorante nudista di Parigi Chiude i battenti - ed è un Chiaro segno che il cibo ci piace vestiti - : Due fratelli gemelli avevano lasciato il mondo delle assicurazioni per realizzare un sogno, quello di 'far funzionare la gastronomia con la nudità', un desiderio probabilmente troppo curioso per fare ...

Ottantunenne disperso nei bosChi da 4 giorni : trovato vivo - sta bene : Un 81enne di Apecchio, disperso tra i boschi in montagna da quattro giorni, è stato ritrovato oggi alle 15 dai carabinieri della compagnia di Urbino oltre a quattro pattuglie dei militari forestali che insieme ai vigili del fuoco lo stavano cercando da mercoledi’. benedetto Manfucci era stato visto per l’ultima volta nel pomeriggio del 9 gennaio alla guida della sua Panda 4×4 con la quale andava spesso per boschi. Da allora non ...

Reddito di cittadinanza - riChiesta presso gli uffici postali o i CAF convenzionati : È l'argomento politico su cui il Movimento Cinque Stelle ha incentrato gran parte della propria campagna elettorale: il Reddito di cittadinanza, inserito nell'ultima bozza degli emendamenti alla dibattutissima manovra economico-finanziaria. La platea di famiglie ipoteticamente beneficiarie del Reddito di cittadinanza sale, dunque, da 1 milione e 400 mila a 1,7 milioni di nuclei domestici, per un ammontare totale pari a quasi cinque milioni di ...

Marotta : 'Offese da condannare - ma non è giusto Chiudere uno stadio' : Il razzismo negli stadi? Le colpe non sono solo dello sport, ma è un problema della società civile. Ci vuole la collaborazione del governo e dei vari enti perché si crei cultura'.

Francesco Chiofalo news - basta aggiornamenti dopo polemiche : cos’è successo? : Francesco Chiofalo dopo l’operazione: silenzio su Instagram Le ultime notizie su Francesco Chiofalo riguardano le polemiche sollevate da una parte dai suoi detrattori e dall’altra dal fidanzato di Selvaggia Roma, l’ex di Lenticchio. Per fortuna l’operazione è andata a buon fine e tra non molto potrà ritornare a casa, ma qualcuno – anche in momenti […] L'articolo Francesco Chiofalo news, basta aggiornamenti ...

Battisti arrestato - post choc dell'assessore-scrittore : 'Sono contro il carcere - per Chiunque' : Violenza sessuale? Omicidi? Rapine? Per nessuno di questi reati, Christian Raimo , scrittore diventato assessore municipale, a Roma, prevederebbe il carcere. E neanche l'ergastolo. L'esponente di ...

