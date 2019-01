Carige | Renzi | ' Pd voti sì a decreto che ci hanno copiato' 2

Carige : Renzi - 'Pd voti sì a decreto che ci hanno copiato' : Roma, 13 gen. (AdnKronos) - "Visto che ci hanno copiato, il Pd deve votare a favore del decreto salva-Carige". Lo dice Matteo Renzi in un'intervista a 'Il Sole 24 ore'.

Carige - Renzi : 'governo ha fatto bene - un copia-incolla del decreto su Mps' : 'All'epoca ci hanno insultato per quello che facevamo e poi hanno fatto come noi' ,commenta amaro l'ex premier in un'intervista sul Sole 24 Ore. 'Mi piacerebbe che il Pd votasse a favore del decreto ...

Carige - Renzi : “Vicenda enorme. M5S e Lega hanno raccontato fregnacce”. “Conte riferisca in Parlamento” : “Carige é una vicenda enorme, dimostra che hanno raccontato un sacco di ‘fregnacce‘ in campagna elettorale. E’ la fine dell’innocenza di grillini e leghisti su questo tema, ma i leghisti erano già stati protagonisti dello scandalo del fallimento della banca della Lega”. Così Matteo Renzi in diretta Facebook. “Carige è una banca in crisi da tempo per responsabilità diffuse, evidente dei banchieri di Genova e forse ...

Carige : Renzi - Pd dovrebbe votare decreto : ANSA, - ROMA, 10 GEN - "Il Governo ha fatto bene a fare il decreto per Carige. Penso che il Pd farebbe benissimo a votare a favore del decreto. Prima delle polemiche di parte per noi viene sempre l'...

Carige - Renzi : 'Sulle banche - Di Maio e Salvini hanno truffato gli italiani - vergognatevi' : L'ex leader del Partito Democratico, Matteo Renzi, sui suoi profili social (Twitter, Facebook e YouTube) ieri ha attaccato duramente il governo gialloverde sulla vicenda degli interventi statali per il salvataggio della Banca Carige, istituto finanziario sito in Liguria. Infatti, a detta dell'ex presidente del consiglio dei ministri, sarebbero bastati soltanto dieci minuti affinché i due attuali vicepremier Matteo Salvini (Lega) e Luigi Di Maio ...

Carige - il decalogo di Renzi : "Avete fatto caso che stanno mettendo in piedi i più incredibili diversivi pur di non parlare delle banche? Litigano su altro, fingono dissidi, hanno buttato lì persino la cannabis pur di cambiare ...

Carige/ La benzina di Renzi sul fuoco fra Palazzo Chigi e Bce : Il Governo ha messo in campo degli strumenti per la crisi di CARIGE, scatenando una reazione da parte del Pd che sembra avere pochi argomenti validi

Salvataggio Carige - Annunziata : 'Giusto - ma sia Di Maio sia Renzi sulle banche hanno sbagliato' : Il Salvataggio pubblico delle banche. Oggi lo fa il governo gialloverde con Carige, ieri l'ha fatto il governo di centrosinstra di Matteo Renzi...

Banca Carige - 5 miliardi dal Governo per salvare i conti/ Ok Commissione Ue al Dl : Renzi vs Salvini-Di Maio : Salvataggio Banca Garige, Governo spinge per nuove emissioni e ricapitalizzazione: 5 miliardi di spesa, Renzi, 'vergognatevi Salvini e Di Maio'

Carige - GOVERNO LEGA-M5S SALVA LA BANCA/ Renzi attacca Di Maio e Salvini : Bagnai - 'Eredità vecchio Governo' : BANCA CARIGE SALVAta da GOVERNO: Garanzia di Stato su nuove emissioni e ricapitalizzazione. Renzi, 'vergognatevi Salvini-Di Maio': risposte dei vicepremier

Caso Carige - Salvini : 'Tuteliamo i risparmiatori - non le banche come Renzi e la Boschi' : Le operazioni di salvataggio della Carige messe in campo dal governo suscitano reazioni piuttosto accese. Quella, indubbiamente, più rumorosa è stata quella di Matteo Renzi, a cui sono seguite naturalmente quella degli esponenti dell'esecutivo. Il senatore del Pd ha trovato modo di rispedire al mittente tutte quelle accuse che, negli ultimi anni, lo avevano visto accusato di aver guidato un governo che aveva curato gli interessi di banche ed ...

Carige - Governo Lega-M5s salva la banca/ Renzi attacca - Di Maio replica : 'Quante balle sue e dei giornali!' : banca Carige salvata da Governo: Garanzia di Stato su nuove emissioni e ricapitalizzazione. Renzi, 'vergognatevi Salvini-Di Maio': risposte dei vicepremier

Decreto Carige divide l'Italia - Renzi : 'si vergognino per offese e insulti'. Di Maio : 'noi non la venderemo a due euro' : E invece ora proprio loro, i populisti, potrebbero trovarsi costretti ad aiutare quel mondo che, in teoria, hanno sempre detestato, quelle banche che hanno sempre etichettato come poteri forti. Nel ...

Carige - GOVERNO LEGA-M5S SALVA LA BANCA/ Replica Salvini-Di Maio a Renzi "noi in difesa dei risparmiatori" : BANCA CARIGE SALVAta da GOVERNO: Garanzia di Stato su nuove emissioni e ricapitalizzazione. Renzi, 'vergognatevi Salvini-Di Maio': risposte dei vicepremier