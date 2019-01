Maxi Lopez su Wanda Nara | Mi chiama quando Icardi è in ritiro

blogo

: La 'rivelazione' di #MaxiLopez - fantagazzetta : La 'rivelazione' di #MaxiLopez - modenainterista : Inter, Wanda furiosa con Maxi Lopez: 'Nessuno può credergli' - AddictToro : Wanda Nara replica a Maxi Lopez: 'Nessuno può credere a quello che dice' | Torino Granata -

(Di sabato 12 gennaio 2019)Daè diventata l'agente del marito, il centravanti dell'Inter Mauro, i tifosi nerazzurri non dormono da tempo sonni tranquilli: la soubrette argentina li sta facendo disperare come non mai in quanto Maurito non vorrebbe rinnovare il contratto con l'Inter, con la moglie che fa il bello e il cattivo tempo come un Mino Raiola qualunque.La Fifa intanto vorrebbe realizzare una legge per la quale l'agente di un calciatore deve aver frequentato dei corsi specifici, con l'Inter che potrebbe tirare a questo punto un sospiro di sollievo. Peccato chesi fidi ciecamente di sua moglie. Forse sbagliando. Non si spiegano altrimenti le parole rilasciate dal suo ex maritoin un'intervista a Olè, che ha dichiarato: Nonostante io mi adegui per non alzare la tensione, lei non fa il suo dovere di madre e misuo marito è in. Non mi presto ...