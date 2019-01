Matteo Renzi attacca Salvini | ' Una legge impedisce di indossare le divise'

Malena - la pornostar ex delegata Pd : “Ho preferito Rocco Siffredi a Matteo Renzi” : Malena La Pugliese, ex delegata del Partito Democratico ora famosa pornostar alla corte di Rocco Siffredi, è stata ospite di Mai Dire Talk, la trasmissione condotta dalla Gialappa’s e dal Mago Forest. “Ha una forte dote comunicativa e semplicità nell’esporre i suoi obiettivi”, ha detto a proposito di Matteo Renzi. Il programma ha ripercorso la carriera di Malena, dalla politica al porno: da delegata Pd aveva votato Renzi e Orfini. E alla ...

Matteo Renzi difende Claudio Baglioni : “Salvini ha scatenato l’inferno - si è montato la testa” : Matteo Renzi difende Claudio Baglioni dai tweet di Salvini. Il direttore artistico del Festival di Sanremo ha esposto le sue opinioni sulla questione migranti e si è detto favorevole allo sbarco di 49 persone in Italia, in mare in attesa del lasciapassare ufficiale, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival della Canzone Italiana. Claudio Baglioni ha ricordato il suo impegno volto all'accoglienza, l'associazione O'scià e ...

Matteo Renzi si dice felice della firma di Beppe Grillo per il “Patto della Scienza” : Matteo Renzi si dice felice per la firma di Beppe Grillo al “Patto della scienza” Matteo Renzi su Facebook si dice «felice, da italiano», «se Grillo, i Cinque Stelle, la maggioranza abbandonano le posizioni antiscientifiche». E aggiunge: «Grazie dunque al professor Burioni per il suo servizio continuo alla causa della scienza e della dignita’ del nostro Paese- aggiunge-. E grazie a tutti i ricercatori, i medici, gli scienziati. Il ...

Matteo Renzi : "Felice se Grillo e M5s abbandonano posizioni no-vax" : "Abbraccio" di Matteo Renzi a Beppe Grillo sui vaccini, dopo che il comico ha firmato il 'Patto per la scienza' proposto dall'immunologo Roberto Burioni.L'ex premier Renzi scrive su Facebook: "Il professor Roberto Burioni, persona che stimo enormemente, mi ha proposto di firmare un documento sui vaccini e per la scienza. Mi ha detto: "Guarda, su questo documento forse portiamo anche Beppe Grillo. Sarebbe un grande passo in avanti, secondo me. ...

Vaccini - Beppe Grillo e Matteo Renzi firmano il ‘patto’ di Burioni in difesa della Scienza : Un patto in difesa della Scienza, intesa come "valore universale", contro gli antiVaccinisti e i negazionisti: lo ha ideato l'immunologo Roberto Burioni: "Oggi è successa una cosa molto importante - ha scritto Burioni sul suo sito - Beppe Grillo e Matteo Renzi hanno sottoscritto (insieme a molti altri), un patto a difesa della Scienza. Perché ci si può dividere su tutto, ma una base comune deve esserci. La Scienza deve fare parte di questa ...

Burioni annuncia : Beppe Grillo e Matteo Renzi insieme a difesa della scienza : "Oggi è successa una cosa molto importante: Beppe Grillo e Matteo Renzi hanno sottoscritto (insieme a molti altri), un patto a difesa della scienza. Perché ci si può dividere su tutto, ma una base comune deve esserci. La scienza deve fare parte di questa base. Perché non ascoltare la scienza significa non solo oscurantismo e superstizione, ma anche dolore, sofferenza e morte di esseri umani". A ...

