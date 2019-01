Esordio senza precedenti per IGT con oltre 2 milioni tra TV8 e Sky Uno

F1 - la Honda vuole presentarsi all’Esordio con la Red Bull facendo le cose in grande - e senza aiuti esterni : Anche se il primo giorno ufficiale della Red Bull con il suo nuovo motore Honda sarà solamente il 18 febbraio 2019, in concomitanza con il primo giorno dei test pre-stagionali di Barcellona, il colosso nipponico sta già muovendo passi importanti verso il futuro per farsi trovare pronto per l’occasione, dopo anni di scottanti fallimenti. Al via di questi primi otto giorni di prove in vista del Mondiale di Formula Uno 2019 vedremo ...

WTA Sidney – Camila Giorgi non stecca - stesa senza problemi all’Esordio l’australiana Tomljanovic : L’azzurra non lascia scampo alla propria avversaria nel primo turno di Sidney, superandola con un doppio 6-3 Camila Giorgi on fire a Sidney, la tennista italiana non lascia scampo ad Ajla Tomljanovic superandola in scioltezza con il punteggio di 6-3, 6-3. Nessun problema per l’azzurra, subito nel vivo del gioco fin dai primi minuti di gara. Niente da fare per la sua avversaria, costretta ad arrendersi dopo un’ora e ...