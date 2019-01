Cuneo | donna muore a causa di una polmonite | lutto a Melle

Blastingnews

: Cuneo: arrestata donna che cercava di avvelenare il marito in ospedale 'Volevo farlo sentire come a casa....' #cuneo - SfigaCatrame : Cuneo: arrestata donna che cercava di avvelenare il marito in ospedale 'Volevo farlo sentire come a casa....' #cuneo - GiostraGiacomo : Tenta di avvelenare il marito, arrestata donna di Bra - La Stampa - Alessan85634925 : Tenta di avvelenare il marito, arrestata donna di Bra - La Stampa -

(Di sabato 12 gennaio 2019) Una vera e propria tragedia, l'ennesima riguardante il decesso di una giovane persone adi un brutto male che l'ha colpita e che non gli ha lasciato scampo. Il dramma si è consumato nella provincia di, precisamente nel piccolo comune di, dove unadi cinquantadue anni, Marinella Fulchero, è morta dopo aver combattuto la sua battaglia contro una graveche purtroppo non è riuscita a vincere. Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il quotidiano La Stampa, infatti, la'lottava' dallo scorso 2 agosto ma si è spenta qualche giorno fa all'interno dell'ospedale Santa Croce della città piemontese.Tragedia aa soli 52 anni per unaStando a quanto si apprende dal quotidiano in questione, laera una panettiera del piccolo paese di, titolare da più di venti anni del forno in via Tre martiri, e dunque ...