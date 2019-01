Valanga su Hotel in Svizzera | danni e feriti Si cercano eventuali vittime

Hotel Rigopiano : la Valanga gli ha portato via il figlio - ora Alessio Feniello rischia il carcere per un mazzo di fiori : Alessio Feniello, papà di Stefano, una delle vittime della valanga dell’Hotel Rigopiano del 18 gennaio 2017, è intervenuto ai microfoni de L’Italia s’è desta condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Feniello, uno dei familiari più attivi nella lotta per avere giustizia della valanga che tolse la vita a 29 persone, rischia il carcere per un mazzo di fiori. fiori e selfie. “A maggio io e mia moglie siamo ...