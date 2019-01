Tav | Conte | Governo valuterà | Lega in piazza non è un problema

Sea Watch - Conte vs Salvini : 'In Italia 15 migranti'/ PorTavoce Ong : 'Situazione di precaria stabilità' : Sea Watch, il premier Giuseppe Conte: 'In Italia 15 migranti'. Scontro M5s-Salvini. Portavoce Ong: 'Situazione di precaria stabilità'.

Autostrade - Anas avvia Tavoli con Cav e Sitaf per contenere aumenti tariffe : Anas informa che, pur non essendo azionista unico delle società concessionarie Cav e Sitaf, ha aperto dei tavoli tecnici con i vari soci pubblici e privati di tali società "per definire il ...

Emiliano scrive a Conte per stare al Tavolo decisivo delle opere del Contratto di sviluppo della Capitanata : Molti dei progetti regionali 'resteranno esclusi dai finanziamenti regionali a causa della insufficiente dotazione finanziaria'. Per questo, il governatore della Puglia chiede al presidente del ...

Tav - Chiamparino a Conte : 'Non si può vivere alla giornata' : "Il Piemonte non può acContentarsi di vivere alla giornata, il governo si assuma la responsabilità di dire un sì o un no definitivo" sulla questione della Tav. Così il presidente della Regione ...

Conte su Tav : "Decisione governo prima delle europee" : Il destino della ferrovia Torino-Lione sarà deciso prima delle elezioni europee . Parola del Premier Giuseppe Conte , intervenuto a Palazzo Chigi per la consueta conferenza di fine anno. "La Torino-...

Conte - su Tav prima Europee decisione : ANSA, - ROMA, 28 DIC - "Seguo un metodo molto trasparente per Tap, terzo Valico e anche la Tav, questo governo valuta le grandi opere e realizzerà un piano infrastrutturale poderoso. Il Tap lo abbiamo ...

Conte : ci sarà Tavolo per libertà stampa : 12.01 Sul tema dei fondi per l'editoria,il premier Conte ha assicurato che "ci sarà un tavolo dove si valuteranno tutte le misure per garantire la libertà d' informazione". "Lasciateci adottare qualche misura a sostegno del pluralismo, poi valutermo insieme",ha aggiunto nella conferenza stampa di fine anno. La questione era stata introdotta dal presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Verna, che aveva interrotto il suo intervento per 7 secondi. ...

Il premier Conte : "La Tav? Comunicheremo la nostra decisione prima delle elezioni europee di maggio" : Conferenza stampa di fine anno: "Non alimentiamo la lettura di un governo contrario alle grandi opere, non è assolutamente così"

Crescita - Conte : rivista all’1% ma scommetto che sarà robusta. Tav - decisione prima delle Europee : Mentre in Aula alla Camera è in corso la discussione generale in terza lettura della manovra 2019 Conte parla di «esperienza di governo innovativa , che segna un cambio di passo per la politica italiana». Istruttoria Tav in corso, i risultati «prima delle Europee»...

Editoria : Conte - ci sarà Tavolo : ANSA, - ROMA, 28 DIC - Un tavolo sull'Editoria sarà aperto a Palazzo Chigi e vi prenderà parte anche il premier Giuseppe Conte. Lo ha detto lo stesso Presidente del consiglio durante la conferenza ...

Morto Sermonti - il genetista che contesTava il darwinismo : In tal modo si nega o si nasconde che la scienza si aggira nel mistero e che ogni sua scoperta apre un nuovo mistero». Idea che Sermonti ha raccontato in diverse opere al confine tra scienza e ...

Manovra - Conte : soddisfatto da proposta su Tavolo Commissione : Bruxelles, 13 dic., askanews, - 'Sono soddisfatto della proposta che ho lasciato sul tavolo della Commissione. Noi non voltiamo le spalle agli italiani. Lavoriamo negli interessi degli italiani e ...

Liverpool-Napoli si contendono un posto agli otTavi di Champions : Grande spettacolo ed attese attorno all’ultima sfida del Gruppo C Liverpool-Napoli. Le due squadre si contendono un posto agli ottavi

Salvini vede gli imprenditori Pro-Tav. Domani da Conte arrivano i sindacati : I rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, hanno chiesto l'attuazione dell'alta velocità ed espresso dubbi sulla legge di bilancio. Mentre i sindacati, fanno pressing per ottenere maggiori ...