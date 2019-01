Scontro sul Gra | 5 km di coda

Pir - sale lo Scontro sulla : La legge di Bilancio 2019 prevede nuovi obblighi per i piani individuali di risparmio, i prodotti finanziari agevoalti che investono nelle Pmi. Tutte novità che hanno bloccato gli operatori n attesa dei chiarimenti che dovranno arrivare con i decreti attuativi previsti entro 120 giorni. Nel frattempo il mercato è di fatto fermo...

Brindisi - Scontro frontale sulla circonvallazione di Mesagne : muore 28enne : Uno scontro terribile, un impatto frontale con un'altra autovettura, che non ha lasciato scampo ad un 28enne di Mesagne, Resmi Devicienti, che questa mattina stava percorrendo la circonvallazione di Mesagne, nel Brindisino, in direzione di Torre Santa Susanna. Per cause ancora in corso di accertamento, la Hyundai Getz sulla quale viaggiava è entrata in collisione con una Fiat 500 L, dove c'era alla guida Fabrizio Aprile, 37enne del posto. Il ...

Nel governo è Scontro anche sulla cannabis. Salvini : “La proposta M5S non passerà mai” : Un nuovo scontro all’interno del governo. Il tema questa volta è la proposta di legge sulla cannabis. «Non passerà mai e non è nel Contratto di governo» taglia corto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione della sede dell’Ugl a Milano, rispondendo a una domanda sulla proposta di legge M5s sulla cannabis. ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Scontro nel Governo sulle concessioni alle trivelle - 11 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: tensione nel Governo sulle trivelle. Higuain al Chelsea, il fratello a Londra per trattare

Nuovo Scontro nel governo sulle trivelle - la Lega contro lo stop : “Paese deve andare avanti” : Si apre un Nuovo fronte di tensione nel governo: stavolta tema dello scontro è la questione delle trivelle. Il sottosegretario all'Ambiente di fede leghista, Vannia Gava, sostiene che lo stop alle trivellazioni sia sbagliato: " Il nostro paese deve andare avanti e non indietro". Scettico anche Salvini: "Dire di no a decine di chilometri dalla costa non mi sembra buono".Continua a leggere

Terribile Scontro tra tre auto : due morti e un ferito sulla statale 16 a Foggia : Il drammatico incidente stradale ha coinvolto tre vetture due delle quali sono andate completamente distrutte. morti i due automobilisti al volante, estratti dalle lamiere già cadaveri dai vigili del fuoco. ferito in maniera seria e trasportato in ospedale il terzo conducente la cui auto è finita fuori strada.Continua a leggere

Tav - Scontro sull’ipotesi del referendum : Chiamparino evoca l’ipotesi per tutto il nord Italia. Salvini favorevole. Il ministro delle Infrastrutture: «Ancora qualche giorno per l’analisi ufficiale»

Scontro sulla Tav e l'analisi costi-benefici : Salvini valuta il referendum - Di Maio contrario : ROMA - 'Se ci fosse un referendum sulla Tav, non potremmo certo fermarlo'. Ad aprire un nuovo fronte di Scontro con gli alleati di governo 5Stelle è Matteo Salvini che accarezza la possibilità di una ...

Salva-Carige - Tria apre lo Scontro sulla nazionalizzazione : 'Meglio il mercato' : Cinque Stelle e Lega spingono per la nazionalizzazione della Cassa di risparmio di Genova, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, invece, punta sul mercato. CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso ...

Scontro politico sui disabili. E il Cdm sul reddito di cittadinanza potrebbe slittare a venerdì : La trattativa è iniziata questa mattina ed è andata avanti per tutto il pomeriggio tra i sottosegretari M5s e Lega all'Economia e al Lavoro. La soluzione definitiva sarà trovata forse solo questa notte. E il Consiglio dei ministri da giovedì potrebbe slittare a venerdì proprio per definire nuovi dettagli e nuove tabelle.La minaccia del Carroccio di non votare il reddito di cittadinanza se non ci saranno i soldi ...

Si è dimesso Vincenzo Barone - rettore della Normale di Pisa - dopo lo Scontro sul progetto Napoli : Il professor Vincenzo Barone, direttore della Normale di Pisa, presenterà le proprie dimissioni nel corso della seduta del Senato accademico di oggi. "Non ho nulla da commentare, d'ora in avanti penserò un po' di più alla mia salute" fa trapelare il rettore, confermando la decisione.Anche i suoi fedelissimi devono averlo convinto che la battaglia era ormai persa e un ulteriore muro contro muro, dicono in molti a Palazzo ...

"Scandalo per l'Europa - vergognatevi" : Scontro tra Cacciari e Bongiorno sul decreto sicurezza : " 'E' la legge di Creonte che impedisce di seppellire il fratello " Vergogniamoci": ha affermato con veemenza il filosofo, in riferimento al decreto sicurezza e in particolare al caso di cronaca ...