Samsung | lo smartphone pieghevole sarà presentato il 20 febbraio Evento Unpacked | lancio

I guai di Apple e quelli di Samsung : come cambia l’economia dello smartphone : Il mercato è saturo, come era previsto da tempo. L’innovazione è al palo. E così Apple spinge su servizi e tutela della privacy, mentre Samsung sui chip...

Potrebbe spezzarsi lo smartphone pieghevole Samsung? Le ultime : Non sembra ancora essere del tutto pronto il primo smartphone pieghevole Samsung, conosciuto anche come Galaxy X o F(oldable). Nel corso del CES 2019 di Las Vegas, ci sarebbe stato un altro incontro per la discussione di questo specifico prodotto, a margine della quale è emerso che il dispositivo, se completamente piegato, rischia la rottura. Per scongiurare questa possibilità,la società asiatica starebbe cercando una soluzione che permetta un ...

Facebook è preinstallato su alcuni modelli di smartphone Samsung e non si può cancellare : immagine: Pixabay Dopo gli scandali che hanno travolto Facebook nel corso degli ultimi mesi in molti hanno giustamente iniziato a guardare al social network di Mark Zuckerberg con occhi diversi. È anche per questo che Bloomberg ha portato alla luce in queste ore un fatto del quale in realtà qualcuno è già sicuramente a conoscenza: su alcuni modelli di smartphone l’app del social network non solo arriva preinstallata con il sistema ...

FlexPai Royole : al CES il primo smartphone pieghevole e non è Samsung : Al CES 2019 è stato presentato il primo smartphone pieghevole al mondo e non è un dispositivo Samsung. FlexPai Royole è dotato di uno schermo da 7,8 pollici quando aperto e utilizzato come tablet, mentre

Nuovi flagship LG e Xiaomi al MWC 2019 - 5G per ZTE e nuova apparizione dello smartphone pieghevole Samsung : Al CES 2019 Samsung mostra nuovamente il suo smartphone pieghevole ai suoi clienti. LG e Xiaomi sono pronte a sfidarsi al MWC 2019 e ZTE pensa al 5G.

Nuova sbirciatina allo smartphone pieghevole Samsung al CES 2019 : la volta buona? : Lo smartphone pieghevole Samsung è di scena al CES 2019, non certo in un evento pubblico ma piuttosto in qualche meeting privato o comunque destinato a pochi eletti, in una sorta di anteprima della tecnologia che verrà, pensata per partner, produttori di cover e accessori e pochi altri. La notizia giunge dalla fonte asiatica TheInvestor: il device rivoluzionario sarebbe già stato mostrato, lasciando senza parole non pochi spettatori hi-tech: ...

Smartphone Android in offerta oggi 9 gennaio : Huawei P20 Lite - Xiaomi Mi A2 - HONOR View 10 Lite - Samsung Galaxy Note 9 e altri : oggi sono in offerta Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi A2, HONOR View 10 Lite, Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli?

Samsung annuncia le patch di sicurezza di gennaio 2019 per tanti smartphone : Samsung annuncia i dettagli dell'aggiornamento in arrivo per i suoi smartphone e tablet contenente le patch di sicurezza di gennaio 2019; alcuni potrebbero riceverle direttamente con Android 9 Pie.

Qualcomm svela che soltanto il 22% di smartphone Huawei e il 38% di Samsung usa i suoi processori : Qualche giorno fa Qualcomm e la FTC (Federal Trade Commission) si sono "incontrate" nelle aule di un tribunale statunitense per una causa antitrust

Smartphone Android in offerta oggi 6 gennaio : HONOR 10 - Huawei P20 Pro - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy S9 Plus e altri : Per l'Epifania sono in offerta HONOR 10, Huawei P20 Pro, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S9 Plus e Sony Xperia XZ2 Compact. Pronti a fare acquisti?

Arrivano i SuperaSaldi Euronics con smartphone Huawei e Samsung a prezzi agevolati il 4 gennaio : Sono arrivati proprio in queste ore i cosiddetti SuperaSaldi Euronics, le prime offerte online di questo 2019 che, come potrete notare dal nostro approfondimento di oggi 4 gennaio, coinvolgono anche alcuni smartphone Huawei e Samsung proposti a prezzo interessante. Vediamo dunque come stanno le cose in queste ore per chi intende rivolgersi ad una catena estremamente popolare in Italia, senza spendere cifre esorbitanti per l'acquisto di un nuovo ...

Guizzo fotocamera su smartphone pieghevole Samsung : altre notizie : Oggi 3 gennaio torniamo a parlare del primo smartphone pieghevole Samsung, conosciuto come Galaxy F. Il dispositivo dovrebbe arrivare in Europa, e non c'è ragione di credere non ne venga commissionata la commercializzazione anche in Italia. Detto questo, stando a quanto riportato da SamMobile, il terminale dovrebbe presentare un comparto fotografico composto da tre fotocamere, com'è ormai tendenza comune dei vari OEM. L'azienda asiatica, del ...

Apple e Samsung hanno dominato le vendite di smartphone premium nel Q3 2018 : Stando ai dati raccolti da Counterpoint Research, il segmento degli smartphone premium è cresciuto notevolmente e a dominarlo sono state Samsung ed Apple

Samsung Galaxy A50 : diffusi alcuni dettagli sullo smartphone di fascia media con ottime caratteristiche tecniche : Il 2019 sembrerebbe potersi rivelare un anno molto intenso per Samsung: la società potrebbe lanciare la gamma Galaxy M, potete leggere le ultime