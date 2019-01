Le cose che De Andrè aveva previsto | secondo Dori Ghezzi

Cast e personaggi di Che Dio ci Aiuti 5 su Rai1 dal 10 gennaio tra addii e new entry : 5 cose da sapere : Il Cast e personaggi di Che Dio ci Aiuti 5 sbarcano da stasera, 10 gennaio, su Rai1. Dieci nuove serate ambientate nel convento più strano del piccolo schermo, un microcosmo ricco di umanità, tra storie divertenti e altre toccanti. In onda dal 2011, una delle fiction Rai di maggior successo ha raggiunto il quinto anno di età - non senza qualche polemica. La nuova stagione diventa occasione di riflessione su tematiche giovanili e adulte, ma non ...

Centro/Sud nella morsa di freddo e neve - scuole chiuse e disagi : Calabria sommersa - imbiancata anche cosenza. Emergenza nelle zone terremotate del Centro Italia [FOTO e VIDEO] : 1/22 ...

Checco Zalone : "Io a Sanremo? Balle : non avrei il coraggio. Sono timido - non snob. Parlo se ho cose interessanti da dire" : Checco Zalone torna sulle scene, complice anche l'annuncio di una sua possibile partecipazione come super-ospite al prossimo Festival di Sanremo. L'attore comico è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel programma "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, che va in diretta ogni giorno dall'1.30 alle 6.00 del mattino. E proprio riguardo le ore notturne, Zalone ha detto:Come dimostra il fatto che stia parlando con ...

35 anni di Kim Jong-un - 10 cose sul leader nordcoreano (anche se non sappiamo se sono vere) : LA DATAL’INFANZIALE PASSIONILE UCCISIONIL’AGIOGRAFIAI CAPELLILE DONNEIL BINOCOLO E IL RESTO DELL’ARMADIOIL SUDUSA AMICI O NEMICI?La pettinatura non è cambiata, il peso, delle due, è salito ancora, ma l’abito non è quello con cui siamo abituati a vedere Kim Jong-un. Il leader nordcoreano si è presentato al suo paese, in tv, pe il discorso di inizio anno in abiti occidentali: giacca e cravatta al posto dell’abituale cappotto scuro o della camicia ...

20 anni dei Soprano : 5 cose che forse non sapevate : 1. I Soprano e il legame con Quei bravi ragazzi2. La citazione di Breaking Bad3. La psicoterapeuta di David Chase4. Criminali nella serie e nella vita5. Come è nato il finale dei SopranoDue decenni fa, il 10 gennaio 1999, debuttava sul canale americano Hbo uno show seminale del piccolo schermo, I Soprano, eletto dalla prestigiosa Writer Guild of America la serie con la migliore sceneggiatura di sempre. I Soprano, saga di una famiglia mafiosa ...

MotoGp – Vinales e la rottura con Forcada - Maverick risponde alle critiche : “ecco come sono andate le cose con Ramon” : Maverick Vinales torna a parlare della rottura con Ramon Forcada: le parole dello spagnolo della Yamaha a pochi mesi dall’inizio della nuova stagione di MotoGp La stagione 2018 è stata complicata per Maverick Vinales: un anno di alti e bassi, a lottare non solo con i rivali ma anche col proprio team, che non è riuscito a fornire ai suoi piloti la moto adatta per poter ambire alla vittoria costantemente. Anno di cambiamenti per lo ...

5 cose che puoi fare col tuo ereader (a parte leggere libri) : Il bello degli ebook reader come Kindle, Kobo, Tolino e gli altri è che il loro schermo a inchiostro elettronico (e-ink) non stanca la vista e non consuma batteria quanto quello a colori di un tablet o uno smartphone. E poi chi l’ha detto che puoi usarli solo per leggere i libri? Uno dei grandi vantaggi degli ereader è che possono leggere vari tipi di file, eliminando la necessità di usare la carta in molte circostanze. Sul tuo ereader ...

10 cose che - forse - non sai sulla polvere : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Cinquanta cose che forse non sapete su Schumacher : Per i 50 anni, Michael Schumacher diventa un’App (Android e iOS): un museo virtuale del pilota simbolo della F1 che, con la sua monoposto in 3D, andrà a ritroso nel tempo, fra rombo di motori, numeri, foto, video, interviste, fino a quel drammatico 29 dicembre 2013 quand’è rimasto paralizzato per un incidente sugli sci. Ha cominciato a guidare a 4 anni, alla guida di un kart, sul circuito di ...

Le cose che ha detto Tim Cook di Apple e che hanno affossato le Borse : Roma, 3 gen., askanews, - Ne hanno risentito prima le Piazze asiatiche, poi quelle europee, compresa la Borsa di Milano, e poi Wall Street. Apple ha annunciato ieri di aver rivisto al ribasso le ...

Aquaman : 5 cose che potreste non aver notato : ... per lo meno sul piano commerciale , mentre scriviamo queste righe il lungometraggio ha già incassato oltre 500 milioni di dollari nel mondo e si avvicina sempre di più al miliardo, . Un'avventura ...

Le prime cose che ha fatto Bolsonaro : Come promesso, il nuovo presidente del Brasile ha preso decisioni che danneggeranno l'ambiente e le persone indigene e LGBT

Gregorio De Falco - il senatore Felice Mariani allo scoperto. 'Con Di Maio ci diciamo cose che fuori...' : Dopo la cacciata di Gregorio De Falco dal M5s , i senatori e deputati grillini preparano la rivolta. La decisione dei Probiviri di espellere il comandante e il collega De Bonis , due dei 'dissidenti' ...

Gregorio De Falco - il senatore Felice Mariani allo scoperto. "Con Di Maio ci diciamo cose che fuori..." : Dopo la cacciata di Gregorio De Falco dal M5s, i senatori e deputati grillini preparano la rivolta. La decisione dei Probiviri di espellere il comandante e il collega De Bonis, due dei "dissidenti" inguaia Luigi Di Maio e la maggioranza, visto che ora i numeri a Palazzo Madama traballano. E inizian