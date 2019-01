Il Pan di Spagna di Biasetto… non solo 7 veli #ricette

laragnatelanews

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Qualche tempo fa mi sono vista una vecchia puntata di MasterChef Italia, tema della serata: i dolci. Come ospite d’onore il famoso e multipremiato Pasticcere Luigi Biasetto (vincitore per la sua eccellente Torta Sette) che ci fornisce delle ottime indicazioni per non sbagliare mai con il Pan di.Vi riporto le giuste dose e il modo di cottura, per avere un Pan disempre all’altezza di ogni torta! Attenzione, le regole da seguire sono poche ma essenziali per la buona riuscita del dolce.Ingredienti: Per ogni uovo considerare la metà del peso per gli altri ingredienti. In media un uovo pesa 60 gr quindi: – 30 gr farina – 30 gr zucchero – aroma di vaniglia o scorza di limonePer una torta con diametro 24 cm vanno bene 5 uova e quindi dopo aver calcolato il loro peso, dividete per due e questo sarà il quantitativo necessario di farina e di zucchero. Il segreto del ...