Ghosn | nuove accuse per l' ex ad ' Abuso di fiducia aggravata' lo farebbe restare in

L’ex capo di Nissan Carlos Ghosn è stato incriminato anche per due nuove accuse : Un tribunale di Tokyo ha formalizzato due nuove incriminazioni nei confronti di Carlos Ghosn, ex presidente e amministratore delegato dell’azienda automobilistica giapponese Nissan Motor. L’ex manager, arrestato lo scorso 19 novembre e tuttora in carcere, era già stato formalmente accusato

Ghosn resta in carcere - nuove accuse per ex presidente Nissan Renault - : Secondo i pm avrebbe trasferito 15 milioni di dollari su una succursale in Arabia Saudita in cambio di garanzie di credito su eventuali perdite in investimenti personali. L'ex tycoon è in stato di ...

2018 di motori - da scomparsa Marchionne a arresto Ghosn. Un anno tra nuove regole - addii e bufere giudiziarie : I motori sono finiti anche sotto i riflettori della cronaca, a causa del primo incidente mortale provocato da un'auto di Uber in modalità autonoma in Usa a marzo, che comunque non ha inciso sul via ...

2018 di motori - da scomparsa Marchionne a arresto Ghosn. Un anno tra nuove regole - addii e bufere giudiziarie : ROMA - Scandali giudiziari, lutti, acquisizioni, cessioni, cambi di strategie e nuove normative che hanno sconvolto il settore. È stato un anno controverso, per il mondo dell'auto, quello...