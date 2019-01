Ecco come abilitare la modalità scura su Facebook Messenger grazie ai permessi di root

Legittima difesa - c'è l'accordo. Ecco come sarà la nuova legge : Lega e Movimento 5 stelle hanno trovato l'accordo. Il testo è stato blindato e nonostante l'aria di crisi che c'è nel governo non dovrebbero esserci sorprese per la Lega. Dopo il salto in avanti di ...

Isola - Jeremias Rodriguez e il mistero del naufragio «Ecco come sono caduto ma voglio partire» : Risolto il giallo di Jeremias Rodriguez all?Isola dei Famosi grazie al diretto interessato. Jeremias infatti figurava fra i naufraghi ma poi, come riportato da Leggo.it, per lui si è...

Rovazzi in Kenya con la fidanzata Karina/ Foto - Ecco come Fabio si prepara per il Festival con Pippo Baudo : Fabio Rovazzi ha deciso di staccare la spina. Dopo l'esperienza televisiva di Sanremo Giovani al fianco di Pippo Baudo è volato in Kenya.

Dieta fast - meno 10 chili in due mesi : Ecco come funziona : La Dieta fast, o Dieta 5:2, col suo menù settimanale praticamente libero, ha riscosso da subito un grandissimo successo in tutto il globo. Questa Dieta, divenuta popolare in Gran Bretagna, è stata creata da Michael Mosley, esperto di medicina della Bbc, in collaborazione con la giornalista Mimi Spencer. Il regime dimagrante è stato sviluppato e testato grazie all’esperienza diretta di Mosley che nel 2012 realizzò un documentario per raccontare ...

Lexus ES - Ecco come va : Obiettivo ambizioso ma realizzabile per il quarto brand premium più affermato nel mondo dopo Audi, BMW e Mercedes. Primo e importante arrivo è quello della berlina ES, nome storico per Lexus: marchio ...

Omicidio Roberta Ragusa - 7 anni dopo/ Bruzzone : "Ecco come Antonio Logli potrebbe essersi liberato del corpo" : Omicidio Roberta Ragusa, 7 anni dopo la scomparsa. La criminologa Roberta Bruzzone: "Ecco come Antonio Logli potrebbe essersi liberato del corpo"

Fibre e cereali integrali - Ecco come proteggono la salute/ Almeno 25 grammi al giorno contro cancro e diabete : Fibre e cereali integrali, ecco come proteggono la salute: uno studio neozelandese raccomanda di consumarne 25 grammi al giorno contro cancro e diabete

Calciomercato Lazio - il colpo Champions : Ecco come cambia l’11 di Inzaghi [FOTO] : 1/14 Alfredo Falcone/LaPresse ...

[L'analisi] Lo smartworking continua a crescere : Ecco quanti sono i lavoratori italiani agili e come si sentono : Seppur lentamente anche in Italia cresce lo smartworking, ovvero il lavoro agile, come denominato nella legge 81 del 2017 che lo ha ufficialmente introdotto e disciplinato nel nostro ordinamento ...

Tumori : Ecco come le radiazioni bloccano le metastasi al cervello : Italia d’avanguardia nella lotta ai Tumori: una nuova ricerca mette in luce l’efficacia di una nuova tecnica in grado di bombardare, mediante l’ausilio di potenti radiazioni, le piccole lesioni tumorali attaccando contemporaneamente molte metastasi cerebrali. Tale strategia permette così di bloccarne la progressione. “First experience and clinical results using a new non-coplanar mono-isocenter technique (HyperArc) for ...

Ascolti tv giovedì 10 gennaio : Ecco come è andato il ritorno di Che Dio ci aiuti 5 : Partenza alla grande ieri per la serie con Elena Sofia Ricci I protagonisti della sfida agli Ascolti di giovedì 10 gennaio 2019. Ieri sera la prima serata di Rai1 ha ospitato l’atteso ritorno della serie Che Dio ci aiuti 5. La prima puntata della nuova stagione della fortunata fiction targata Rai è stata seguita da […] L'articolo Ascolti tv giovedì 10 gennaio: ecco come è andato il ritorno di Che Dio ci aiuti 5 proviene da Gossip e ...

Lavoro : Bonus assunzione neolaureati - Ecco come funziona : Milano, 11 gennaio 2019 – Con la Legge di Bilancio 2019 i vantaggi per i datori di Lavoro si moltiplicano: il governo ha infatti introdotto un importante sgravio fiscale per tutte quelle imprese le quali, durante questo nuovo anno, decideranno di assumere dei laureati eccellenti, nonché dei candidati in possesso di un dottorato di ricerca. [...]

Dieta fast dei 2 giorni per dimagrire subito : Ecco come funziona : La Dieta fast o 5/2 del 2 giorni da 600 calorie può far dimagrire di qualche chilo. Lo schema può essere ripetuto una volata a settimana. Menù.

Pericoli sugli sci? Ecco come evitare infortuni : Sci sempre più moderni e che ci danno la sensazione di essere più sicuri, spesso spingono anche i soggetti meno atletici a correre sulle piste innevate. Cadere però ad alte velocità possono comportare gravi traumi e lesioni. Alla spericolatezza si aggiungono poi condizioni climatiche sfavorevoli, grande affluenza sulle piste e scarsa preparazione atletica tra le cause principali degli incidenti che si verificano negli impianti sciistici e che ...