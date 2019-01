PS4 nel 2019 | aspettative e desideri per la console Sony

Dollhouse arriverà anche su PS4 nel 2019 : SOEDESCO ha rivelato l’immagine di copertina definitiva per il gioco horror psicologico, simile ad un film noir, Dollhouse. In più, ha confermato che l’uscita del tanto atteso titolo è fissata per il 2019. Dollhouse arriverà su PlayStation 4, sia in versione digitale che fisica e sarà presente anche su Steam in versione digitale. Il lato oscuro di Hollywood Dollhouse, sviluppato da Creazn ...

Negli USA Nintendo Switch potrebbe aver superato le vendite di PS4 e Xbox One combinate nel mese di dicembre : Il report del gruppo NPD per le vendite di videogiochi Negli Stati Uniti a dicembre 2018 sarebbe comparso in anticipo, stando a quanto riportato da Nintendosoup.Secondo il report trapelato, Nintendo Switch sarebbe stata la console per videogiochi più venduta Negli Stati Uniti per il mese di dicembre. Ma non solo, il report sembra suggerire che Switch abbia superato sia PS4 sia Xbox One, combinate, durante lo scorso mese. L'insider Benji, che ha ...

LAPIS X LABYRINTH arriva nel 2019 su PS4 e Switch : NIS America è felice di annunciare che LAPIS x LABYRINTH arriverà su PlayStation 4 e Nintendo Switch nel 2019! La LAPIS x LABYRINTH x Limited Edition per PlayStation 4 (LxLxLE) e la LAPIS x LABYRINTH x Limited Edition XL per Nintendo Switch (LxLxLEXL) saranno l’unica edizione in formato fisico del gioco e saranno disponibili in Europa, Oceania e Nord America. LAPIS X LABYRINTH disponibile dal 2019 Accumula, saccheggia e ...

The Game Awards 2018 : Dauntless è in arrivo su Epic Games Store - PS4 - Xbox One - Switch e mobile nel 2019 : Come riporta VG247.com, Dauntless, una versione free-to-play della formula di Monster Hunter, si sta dirigendo su console e mobile nel 2019.Precedentemente in Early Access su PC, Dauntless vi chiede di fare squadra con i vostri amici e combattere enormi bestie in un mondo graficamente ispirato a FortniteInsieme al lancio su console, lo sviluppatore Phoenix Labs sta lanciando One Dauntless, un ecosistema interconnesso e cross-platform per il ...

"Nel 2019 Switch venderà più di PS4" : Il 2019 potrebbe essere un anno molto importante per l'industria videoludica per diverse ragioni. Innanzitutto potrebbe rivelarsi l'ultimo anno di PS4 e Xbox One con tanto di annuncio di PlayStation 5 e Xbox Scarlett, ma secondo alcuni analisti potrebbe essere un anno molto importante anche per Nintendo: le vendite di Switch potrebbero superare quelle di PS4.Secondo Strategy Analytics, Nintendo tornerà a possedere la console più venduta del ...

Darksiders 3 : la versione PS4 Pro si mostra nelle prime due ore di gameplay : Mentre questa mattina vi abbiamo riportato i dettagli tecnici della versione Xbox One X di Darksiders 3, ora un lungo filmato di gameplay ci mostra il titolo su PS4 Pro.Il video è stato pubblicato dal canale PlayStation Access e si concentra sulle fasi iniziali del gioco. Essendo un filmato piuttosto lungo contiene inevitabilmente degli spoiler, quindi se non volete alcuna anticipazione, vi invitiamo a interrompere la lettura.Che ne pensate di ...