MX-5 | 30 anni e non sentirli | debutta la 30th Anniversary Edition

Suicida a 10 anni lascia una lettera alla mamma : “Volevi che non fossi mai nata e ora io ti rendo felice” : E’ drammatica e straziante la lettera lasciata da una piccola di soli 10 anni che si è Suicidata in Messico. Straziante a partire dalla motivazione del gesto: rendere la sua mamma “la donna più felice al mondo“. La missiva scritta a mano dalla piccola è stata trovata accanto al suo corpo senza vita: si è impiccata lo scorso 6 gennaio, nel giorno del Three Kings Day, o “El Dia de Reyes”, un festival popolare messicano dove le ...

La moglie lo chiama - lui non risponde : manager di 46 anni stroncato da malore : Lutto nel mondo dell'imprenditoria di Jesi per l'improvvisa scomparsa di Emanuele Moreschi, 46 anni, amministratore delegato della e-SED, ex Seda,. L'imprenditore, che abitava a Collina di Santa Maria Nuova con ...

Vittorio Sgarbi infuriato con Yann Moix : “Le 50enni non sono scopa****? Questo è un stronzo e un cornuto. Non capisce la pienezza di una donna tra i 35 e i 55 anni” : “Le 50enni per me sono invisibili, preferisco i corpi della donne giovani, tutto qua. Punto. Il corpo di una donna di 25 anni è straordinario, quello di una donna di 50 anni non lo è affatto”. A parlare così al mensile Marie Claire è stato lo scrittore francese Yann Moix. Parole, queste, che non sono piaciute affatto a Vittorio Sgarbi. Intervenuto durante il programma La Zanzara su Radio24, Sgarbi non ha usato, come al solito, mezze misure: ...

KATE MIDDLETON COMPIE 37 anni/ Meghan Markle le ruberà la scena? Mattino 5 : 'La Guerra Fredda non esiste' : KATE MIDDLETON COMPIE 37 ANNI il 9 gennaio, Meghan Markle le ruberà la scena confermando la Guerra Fredda a corte oppure no?

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Adempimenti formali ok. La riforma non è più una battaglia” : Torna d’attualità l’argomento delle Olimpiadi Invernali 2026. A parlarne è Giovanni Malagò, il numero uno del CONI, che in giornata è stato protagonista di un Consiglio informale. Queste le sue parole riferite dall’ANSA in merito alla candidatura di Milano e Cortina: “Ho ricevuto poco fa un messaggio che mi conferma l’arrivo dai Comuni di Milano e Cortina, ma anche dalle Regioni Lombardia e Veneto, di tutti gli ...

Nessuno vuole Banca Carige. Giovanni Tria e i commissari premono per una fusione - ma non trovano acquirenti : Un cavaliere bianco in soccorso di Carige e soprattutto assai volenteroso perché il compito a cui è chiamato è arduo e poco appetibile: scommettere su una Banca in crisi e aprire il portafoglio per assicurarle un futuro. Lo auspica Giovanni Tria, lo vorrebbero anche i commissari. Con motivazioni diverse, ma che alla fine conducono allo stesso scenario, caratterizzato da uno spauracchio da evitare: la ...

Banca Carige - Giovanni Tria : “Stesso intervento del 2016 - anche con Mps non fu un salvataggio” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, conferma quanto finora emerso sul decreto per Banca Carige: si tratta di un intervento uguale a quello del 2016 varato dal governo Gentiloni, analogo a quanto previsto per Mps: "La qualificazione come intervento di salvataggio non è appropriata per Carige così come non lo era per Mps".Continua a leggere

Kate Middleton - William non si sarà presente al suo compleanno : è la prima volta in sei anni : Mercoledì 9 gennaio Kate Middleton compie 37 anni, ma per la prima volta in 6 anni, trascorrerà il giorno del suo compleanno senza il marito. Come confermato da un Tweet ufficiale di Kensigton Palace, William parteciperà, infatti, ai festeggiamenti del trentesimo anniversario dell’Air Ambulance di Londra al Royal London Hospital. Un evento al quale non sarebbe mai potuto mancare: dopo avervi prestato egli stesso servizio come volontario per due ...

I 5 film del 1999 da rivedere oggi; vent'anni - ma non sentirli affatto : Sono 'vecchi' di 20 anni, ma non sembra affatto. Quanti dei film del 1999 hanno superato la prova del tempo ed ancora oggi riescono a catturare l'attenzione degli spettatori? Attenzione sempre più ...

Chirurgia - Lanciano : nonnina di 103 anni operata al femore : Un nonnina di 103 anni è stata operata al femore all’ospedale di Lanciano. “La donna ha superato l’intervento e trascorso una notte tranquilla”, riporta in una nota l’Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti. “L’anziana, residente in città, era caduta qualche giorno fa nella sua abitazione, dove vive assistita da una badante – prosegue l’azienda sanitaria – Sulle prime sembrava che l’infortunio non avesse ...

Dopo 20 anni scopre che i tre figli non sono suoi : «Non voglio più vederli» : A 55 anni scopre di avere la fibrosi cistica ma anche di non essere il padre dei tre figli avuti dalla moglie. Già, perché i medici gli spiegano che la sua condizione comporta che sia sterile dalla nascita. Quella di Richard Mason, milionario inglese, è stata definita dalla stampa britannica la storia di un «tradimento di dimensioni bibliche». All’uomo crolla il mondo addosso. Decide di affrontare la moglie Kate, da cui nel frattempo ha ...

Londra - uomo d'affari scopre dopo 20 anni che i figli non sono suoi : Richard Mason, un uomo inglese di 55 anni, ha scoperto che i tre figli avuti con l'ex moglie non sono i suoi dopo 20 anni. La vicenda è emersa dopo che i medici hanno diagnosticato all'uomo la fibrosi cistica, una malattia che rende sterili fin dalla nascita. dopo la scoperta l'uomo si è definito distrutto, i rapporti con i figli si sono incrinati, così come anche quelli con la ex moglie. La vicenda è finita sulla nota testata giornalistica ...

I genitori lo chiamano ma lui non si sveglia : bimbo muore a 10 anni per apnea notturna : Salvatore Antonino Leanza, 10 anni, è morto nella sua casa di Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, a causa di una apnea notturna, patologia di cui soffriva da tempo. I suoi genitori hanno provato a chiamarlo per andare a scuola ma lui non si è mai più risvegliato. Questo disturbo colpisce fino al 5% della popolazione adulta.Continua a leggere