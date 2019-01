Inter | ad inizio settimana l' incontro per il rinnovo di Icardi

Inter - vertice in sede con tutta la dirigenza : in definizione un piano per il 'caso Icardi' : Secondo quanto riportato da Sky Sport in questo momento presso la sede dell'Inter è in corso un vertice con presenti il ds Piero Ausilio, il presidente Steven Zhang, l'ad Beppe Marotta e il dg Giovanni Gardini per definire i piani ...

Empoli-Inter oggi in tv - orario d’inizio e su che canale vederla | Le probabili formazioni : Sabato 29 dicembre ore 15.00 allo Stadio “Castellani” andrà in scena Empoli-Inter, valida per il 19° turno del campionato di calcio di Serie A 2018-2019, ultima giornata del girone d’andata. Una partita che arriva dopo i fatti tragici e amari del pre e durante Inter-Napoli: gli incidenti a 2 km da San Siro, l’agguato di un gruppo di facinorosi con la sciarpa dell’Inter nei confronti dei supporters napoletani ...

Empoli-Inter in tv - orario d’inizio e su che canale vederla : Sabato 29 dicembre alle ore 15.00 l’Inter affronterà in trasferta l’Empoli nella 19ma giornata della Serie A di calcio. I nerazzurri, reduci dalla vittoria per 1-0 nel big match contro il Napoli, sono pronti a ripetersi anche al Castellani, per chiudere il girone d’andata saldamente al terzo posto. Dall’altra parte l’Empoli arriva invece da tre pesanti sconfitte consecutive e proverà a rifarsi in questa sfida, facendo gioire il proprio ...

Inter-Napoli - sorprendente calcio d’inizio di Icardi : l’argentino centra la traversa direttamente da centrocampo [VIDEO] : L’attaccante argentino tira di prima intenzione direttamente da calcio d’inizio, cogliendo la traversa Un calcio d’inizio come se ne vedono pochi, una pazzia di Mauro Icardi che nessuno si sarebbe mai aspettato. L’attaccante argentino infatti calcia direttamente in porta da calcio d’inizio, cogliendo una clamorosa traversa da centrocampo. Alex Meret controlla la traiettoria, facendosi aiutare però dalla sua ...

Inter-Napoli oggi in tv - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Una grande classica nel giorno di Santo Stefano (oggi ore 20.30) non si era mai visto. Ebbene, nella prima volta del Boxing Day tutto italiano, a San Siro Inter-Napoli sono pronte a regalare un grande spettacolo alla Scala del calcio, nello scontro che vedrà confrontarsi la seconda e la terza di questo campionato. Le due squadre arrivano all’appuntamento in modi molto diversi. L’Inter viene dal pari beffardo al 91′ firmato da ...

Chievo-Inter LIVE : calcio d’inizio : Chievo-Inter LIVE – Al “Bentegodi” l’Inter proverà a non perdere terreno dal Napoli, vittorioso al “San Paolo” contro la Spal. Spalletti sceglie il 4-3-3 con Perisic e Politano a sostegno di Icardi, mentre a metà campo c’è Nainggolan con Brozovic e Joao Mario. Di Carlo, invece, punta su Giaccherini come trequartista alle spalle di Pellissier e Meggiorini. 1′ – calcio d’inizio al ...

Chievo-Inter in tv - orario d’inizio e su che canale vederla : Sabato 22 dicembre alle ore 18.00 l’Inter affronterà in trasferta il Chievo nella 17ma giornata di Serie A. Allo stadio Bentegodi di Verona i nerazzurri proveranno a consolidare il terzo posto, mentre i clivensi cercheranno di ottenere dei preziosi punti salvezza. La squadra Di Carlo arriva da cinque risultati utili consecutivi in campionato e davanti al proprio pubblico punterà a proseguire questa striscia. L’Inter non dovrà quindi ...

Inter - Icardi : contratto caldo. Rinnovo in arrivo a inizio 2019 : Manca poco, il fascicolo contratto di Mauro Icardi sta per essere, ri,aperto, con l'idea di chiudere la faccenda in poco tempo. Come raccontano Carlo Angioni e Davide Stoppini sulla Gazzetta in ...