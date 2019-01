In Gazzetta con la borsa di studio Giavazzi-Redaelli | ecco cosa fare

Inter - Icardi contro la Gazzetta dello Sport in difesa di Wanda Nara - FOTO : Il capitano dell'Inter Mauro Icardi si è scagliato contro il quotidiano, reo di aver detto falsità in merito a vicende legate al rinnovo

La Gazzetta del Mezzogiorno in edicola con una pagina bianca : "E' il rischio se muore la nostra voce" : Lettera ai lettori del cdr e dell'assemblea dei giornalisti: "Giornalisti e dipendenti non percepiscono lo stipendio ma hanno continuato a garantire l'uscita del giornale: chiediamo risposte"

Concorso Segretari Comunali - bando in Gazzetta : come candidarsi : L’ultima Gazzetta Ufficiale del 2018 (n.102 del 28/12/2018) ha portato con sé tante novità, tra queste l’attesissimo bando di Concorso per il sesto corso-Concorso Segretari Comunali e Provinciali. La procedura ammetterà 291 allievi al corso di formazione per conseguire l’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 224 Segretari Comunali nella fascia iniziale dell’Albo Nazione dei Segretari Comunali e ...

Gazzetta : Napoli - incontro per Kouame e rilancio per Traorè : Obiettivi in Serie A Christian Kouame, ma anche Hamed Junior Traorè. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle trattative di mercato del Napoli, e mette il giovane centrocampista dell’Empoli nella lista degli obiettivi di Giuntoli. Proprio il direttore sportivo azzurro dovrebbe incontrarsi con Perinetti, diesse del Genoa, nei prossimi giorni. Leggiamo le indiscrezioni della rosea: «Il tema della discussione sarà il cartellino di Christian ...

Martedì l'album Panini 2018-19 in regalo con la Gazzetta dello Sport : E il film del campionato in corso nelle bustine speciali distribuite con la Gazzetta dello Sport i prossimi 26 gennaio, 23 febbraio, 30 marzo e 8 giugno, con la figurina di chi avrà trionfato. La ...

Gazzetta : scontri Inter-Napoli - arresti domiciliari per Da Ros : Sul sito della rosea Luca Da Ros, tifoso 21enne dell’Inter arrestato per gli incidenti in occasione del match contro il Napoli, sconterà la misura cautelare agli arresti domiciliari. Lo scrive la Gazzetta dello Sport nella sua edizione online. L’avvocato di Da Ros, Alberto Tucci, aveva chiesto la scarcerazione del suo assistito. Richiesta accettata dal gip milanese Guido Salvini. Ieri c’è stato l’interrogatorio di Da Ros ...

Gazzetta : Diawara scontento del minutaggio - potrebbe chiedere la cessione : Il mercato di gennaio Nonostante Ancelotti abbia ripetuto più volte che il Napoli non farà operazioni di mercato a gennaio, si inseguono delle indiscrezioni sui possibili mal di pancia nell’organico azzurro. Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, uno degli scontenti sarebbe Amadou Diawara. Il centrocampista guineano ha giocato solo 6 partite da titolare in questa stagione (10 presenze totali, 483 minuti ...

Hamilton uomo dell'anno Gazzetta : 'Vi racconto la mia stagione più bella' : Il 5 volte campione di F.1 ha scelto per noi i 10 momenti che hanno segnato un'annata straordinaria, quella che gli ha regalato un altro titolo con la Mercedes. Un film unico: dal giro nel campeggio ...

Concorso DSGA : requisiti e materie pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale : Nella tarda serata del 28 dicembre 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso per diventare Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) per le scuole statali di ogni ordine e grado. Tutti gli aspiranti vincitori di Concorso possono così finalmente conoscere quali sono i requisiti per poter ambire a ricoprire il ruolo di DSGA, da quando è possibile inoltrare le domande di partecipazioni e quali sono le ...

La Gazzetta : «Zero tolleranza con gli intolleranti» : L’ora più buia «Milano scintillante, la città che pensa a se stessa come una stella cometa di modernità, proprio nella notte di Santo Stefano ha vissuto la sua ora più oscura da qualche anno a questa parte. Doveva essere la festa natalizia del calcio. È andata in scena una vergogna e il bilancio è una terribile sconfitta per tutti». Durissimo attacco di Andrea Monti, direttore della Gazzetta dello Sport, nell’editoriale del giorno a ...

Gazzetta : «Mazzoleni avrebbe dovuto usare buon senso con Koulibaly» : Il commento Alessandro De Calò analizza Inter-Napoli sulla Gazzetta dello Sport. Più che della partita, ovviamente, si parla del contesto: «Triste veder finire tra spinte, calcioni e dita negli occhi una partita così. Spintoni in campo, e fuori, qualche incidente tra tifosi. Peccato. A San Siro si giocava per il campionato, uno scontro diretto tra seconda e terza della classe nel giorno in cui bisognava approfittare della frenata della Juve a ...

Cairo schiera la Gazzetta contro l’uso del Var : “A pensare male si fa peccato ma…” La Gazzetta scende in campo contro l’uso che gli arbitri italiani fanno del Var. Lo fanno con una doppia pagina corredata anche da un editoriale del direttore Andrea Monti. Urbano Cairo, presidente del Torino, è editore della Gazzetta nonché del Corriere della Sera e de La7. Dopo il derby, e gli errori arbitrali che hanno negato due rigori ai granata, il presidente del Torino ha smesso i panni ...

Gazzetta : rinnovo contratto monstre per Koulibaly - sei milioni : Più di Bonucci La notizia è rimbalzata ieri, lanciata dall’agenzia Tmw. Non tutti i quotidiani la riprendono. La Gazzetta sì. Con un articolo a firma Carlo Laudisa. Che scrive di una cifra monstre per l’Italia e per un difensore che gioca in Italia: sei milioni di euro l’anno, bonus compresi, per Kalidou Koulibaly il calciatore leader di questo Napoli. L’unico che Ancelotti ha schierato sempre titolare in ogni partita ...

Astori - parla mamma Anna : 'Nessun colpevole - voglio la verità!'. E la piccola Vittoria riconosce il papà sulla Gazzetta : E un pensiero sulla piccola Vittoria, la figlia di Davide e Francesca: l'altro giorno il nonno Renna stava sfogliando la Gazzetta dello Sport , c'era una foto di Pasqual che abbracciava Astori, e la ...