: Dieselgate, Fca: multa da 650mln $ - NotizieIN : Dieselgate, Fca: multa da 650mln $ - TelevideoRai101 : Dieselgate, Fca: multa da 650mln $ -

Fca pagherà una sanzione di circa 650milioni di dollari a seguito dell'accordo raggiunto con le autorità americane sulle emissioni diesel. Lo riporta l'agenzia Bloomberg.Le accuse formulate a gennaio del 2016 dall'Epa, l'ente federale Usa, avevano coinvolto Fca perché secondo le autorità americane, non aveva reso nota la presenza di dispositivi che entravano in funzione a una determinata temperatura del motore per trattenere le emissioni. Le auto coinvolte erano 104 mila.(Di giovedì 10 gennaio 2019)