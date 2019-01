Cortina recupera St Anton

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : la discesa a St. Anton sarà recuperata a Cortina . Lindsey Vonn fa il suo rientro sulla sua pista preferita : Grandi novità arrivano dal Mondo dello sci alpino . Dopo la cancellazione per troppa neve delle gare femminili previste a St. Anton (Austria), valide per la Coppa del Mondo 2018- 2019 , la FIS ha chiesto agli organizzatori del weekend di Cortina (Italia) se fosse possibile recuperare una discesa nella giornata di venerdì, portando ad un ampliamento del programma originario. La risposta è stata affermativa e dunque nello splendido scenario italiano ...

