Salvini una furia su Conte: “Io decido sui migranti, lui deve parlare prima con me, non sbarcherà nessuno!”

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Matteodirettamente da Varsavia non le manda a dire e punta il premier Giuseppe“Il governo non cadrà, ma pretendo chiarimento immediato nelle prossime ore. Appena rientro in Italia”. Da Varsavia, dove ha incontrato l’ultraconservatore polacco Jaroslaw Kaczynski, il ministro dell’Interno Matteoboccia l’accordo sostenuto dal presidente del Consiglio per la redistribuzione dei 49delle navi di Sea Watch e Sea Eye. E afferma netto: “Che siano otto o ottantotto, io non autorizzo nessuno a entrare in Italia”. Poi rivolto al premier: “manda un aereo a prenderli? Io l’aereo lo uso per altre cose”.Poi aggiunge: “Io non autorizzo arrivi di. Ci si consultadi prendere decisioni come questa. Io ho controllo sui porti, il ministro Toninelli può decidere sono sulle ...