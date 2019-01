Oscar 2019 | non ci sarà un presentatore ufficiale della cerimonia!

Bafta 2019 - l’Oscar britannico - tutte le nomination - in testa c’è “La favorita” : Stamattina, via streaming, gli attori Hayley Squires (Io, Daniel Blake) e Will Poulter (Detroit, Bandersnatch), hanno annunciato le nomination degli EE British Academy Film Awards 2019, più comunemente detti Bafta 2019. La 72esima edizione del premio, l’equivalente britannico degli Oscar, viene assegnato annualmente dalla British Academy of Film and Television Arts (Bafta) al meglio della produzione cinematografica principalmente in lingua ...

Golden Globe 2019 - Cuarón il trionfatore sarà il nemico da battere anche agli Oscar : Bohemian Rhapsody e Green Book dominano, ma non stravincono, ai Golden Globe. Ma è il successo di Alfonso Cuarón come miglior regista l'indicazione più interessante, soprattutto in vista degli Oscar. ...

A Star Is Born: 6 motivi per vederlo Chi entra papa, si sa, esce cardinale. È successo anche ad A Star is Born, il film remake di Bradley Cooper che, secondo le previsioni della vigilia, avrebbe trionfato ai Golden Globe in almeno tre categorie: miglior film, ...

Chi vincerà la Champions? E gli Oscar? O le elezioni europee? 10 pronostici sul 2019 : Spettacoli e finanza, elezioni e sport: le risposte delle firme del Corriere ad alcuni interrogativi che ci aspettano nei prossimi mesi

Dai Golden Globe agli Oscar 2019 - il calendario dei premi al cinema : Ogni inizio anno si gioca la partita dei premi e delle scommesse: quale sarà il film più gettonato agli Oscar? L2019;attore e l2019;attrice favoriti? E invece la serie tv che vincerà il maggior numero di Golden Globe? Come si orienteranno i membri della British Academy? Tra gennaio e febbraio si concentrerà il maggior numero di cerimonie e red carpet internazionali (mentre la 64^ edizione del David di Donatello nostrano ...

Oscar 2019 - le shortlist dei semifinalisti escludono l'Italia : Nemmeno questa volta ci saranno tricolori da sventolare durante la cerimonia di premiazione, il prossimo 24 febbraio: l2019;annuncio delle prime shortlist degli Oscar 2019 rende impossibile l2019;eventuale vittoria di Dogman. La pellicola di Matteo Garrone, che l2019;Italia aveva proposto per la categoria Miglior Film Straniero, è stata infatti esclusa dai semifinalisti. Il meccanismo delle nomination agli Oscar, infatti, funziona ...

Oscar 2019 - Dogman di Matteo Garrone fuori dalla shortlist per il miglior film straniero : Dogman – che ha incantato Cannes la scorsa primavera e gli Oscar europei solo qualche giorno fa con l’interpretazione di Marcello Fonte – interrompe la sua corsa verso gli Oscar 2019 nella categoria di miglior film straniero. La pellicola di Matteo Garrone, vincitrice anche di otto Nastri d’argento, è infatti fuori dalla shortlist dei nove candidati dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Una delusione che nulla ...

Da Lady Gaga a Bohemian Rhapsody - le shortlist dei candidati agli Oscar 2019 in attesa dei 5 ufficiali : Manca poco agli attesissimi Oscar 2019, e alcune ore fa sono state rivelate le shortlist di nove categorie selezionate dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Una grande scrematura per quelle che poi saranno le liste ufficiali dei candidati agli Oscar 2019; i cinque nomi di ogni categoria, però, li conosceremo solamente il 22 gennaio prossimo. A sorpresa l’Academy ha rilasciato le liste delle categorie Documentario, ...

Dogman di Matteo Garrone non è più in corsa agli Oscar 2019. Il film scelto dall'Italia per partecipare alle selezioni come ...

Dopo gli Oscar si rinnovano anche i David : nel 2019 l'edizione del cambiamento : Cambiano la giuria, il sistema di voto, la modalità di ammissione dei film. E nasce il David dello Spettatore

Oscar 2019 - Kevin Hart non condurrà la cerimonia : l’attore si ritira dopo le polemiche per le sue frasi omofobe : Neanche quarantott’ore dopo esser stato annunciato come presentatore della 91esima edizione degli Oscar, l’attore Kevin Hart ha annunciato via social la sua rinuncia all’incarico. Motivo: la polemica esplosa per alcuni suoi vecchi tweet di carattere omofobo. “Non voglio essere una distrazione – dichiara il comico americano – in una serata che deve essere celebrata da così tanti artisti incredibilmente ...

Parte da favorita Lady Gaga ai Golden Globes 2019 (e dunque agli Oscar) con le nomination di A Star Is Born : “Grata a Bradley Cooper” : Sulla carta è già il trionfo più atteso, quello di Lady Gaga ai Golden Globes 2019 per A Star Is Born, tanto come miglior attrice protagonista quanto per la colonna sonora con Shallow. Tra i film più acclamati dell'anno dalla critica e tra i maggiori incassi al box office nel mondo, A Star Is Born ha ottenuto 5 nomination ai Golden Globes 2019 e tanto il film quanto i suoi protagonisti partono certamente da favoriti per la vittoria del ...