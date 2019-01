leggioggi

: Liti condominiali in aumento: tutto quello che c’è da sapere... - LeggiOggi_it : Liti condominiali in aumento: tutto quello che c’è da sapere... - PaoloAlfan0 : #diritto Liti condominiali: accordo valido in mediazione con la firma del solo avvocato - gianlucaliut : Liti condominiali: accordo valido in mediazione con la firma del solo avvocato. Una soluzione innovativa del Tribun… -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Lenei condomini in Italia sono una costante e nel 2018 hanno registrato addirittura un tasso di crescita superiore rispetto agli anni precedenti. I casi diderivanti dalla convivenza condominiale sono alla base, infatti, di più di 2 milioni di cause civili pendenti. Naturalmente si parla di una pratica che vede il picco dei casi in alcune aree geografiche ben precise: le regioni che si dimostrano piùgiose sono il Lazio e la Campania (190.000 cause pendenti), mentre la Sicilia e il Veneto si dividono la terza posizione con 160.000 cause. Giù dal podio si trova l’Emilia Romagna, in quarta posizione con 150.000 cause civili perI motivi per cui siga Sono tantissimi i motivi alla base dellenei condomini, anche i più insospettabili e banali. Per fare un esempio, nella maggior parte dei casi siga per via degli odori molesti provenienti ...