Fortnite | cross over con Game of Thrones? Ecco tutti gli indizi

Servizi Cross Platform di Fortnite condivisi gratuitamente da Epic Games - quale futuro per il settore? : I numeri fatti registrare da Fortnite nel corso dell'ultimo anno (o poco più) sono indubbiamente rilevanti per l'industria videoludica. Parliamo di oltre duecento milioni di giocatori che hanno fatto il loro accesso nel colorato Battle Royale di Epic Games , con stime che si prospettano ugualmente entusiasmanti per il futuro . Chiaramente il successo del gioco è stato sancito anche e soprattutto dall'abbattimento delle barriere, avvenuto grazie al ...

Epic sta rendendo disponibili gratuitamente a tutti gli sviluppatori gli strumenti cross-platform di Fortnite : Come riporta Eurogamer.net, Epic ha annunciato che realizzerà la sua suite di strumenti cross-platform, creati originariamente per Fortnite, e li renderà gratuiti per l'uso da parte di tutti gli sviluppatori, a partire dal prossimo anno.L'idea, come potete immaginare, è quella di realizzare un'integrazione cross-platform, qualcosa per cui Epic è stata determinante, incoraggiando i titolari delle piattaforme dopo il successo fenomenale di ...