scuolainforma : Falsi titoli di sostegno: denunciati anche tre docenti

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Come noto, sono in corso in tutta Italia le indagini sui casi diin possesso di molti lavoratori facenti parte del personale ATA. I risultati di tali accertamenti stanno dando i primi frutti; adesso si viene a conoscenzadei primi casi diin possesso didiSecondo i primi accertamenti sarebbero finiti nei guai almeno trecon il titolo di abilitazione dinon conforme o del tutto irregolare. Ierano stati emessi da due enti di formazione privati del Salernitano. I tre insegnanti sono stati prontamentedal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Campano.Controlli a tappeto in Tutta Italia: molti lavoratori nelle scuole del nord sono in possesso dio rilasciati da enti irregolaridiplomi per lavorare nelle scuole del Nord e scattano i primi licenziamenti e le prime ...