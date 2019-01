Briatore | Mio figlio non andrà in università Sarò io a formarlo

Flavio Briatore : "Mio figlio non farà l'università : non ne vedo ragione. Sarò io a formarlo" : Flavio Briatore ha deciso: suo figlio Nathan Falco non andrà all'università. L'imprenditore ha raccontato al settimanale Oggi i progetti per il futuro del figlio, che adesso ha 8 anni. "Falco sa che a 14 andrà in collegio in Svizzera a fare il liceo. Poi dopo il diploma verrà a lavorare con me".Per Briatore Nathan Falco non ha bisogno dell'università, perché ripercorrerà le orme del padre nel ...