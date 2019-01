Australian Open 2019 | Novak Djokovic | il numero uno alla ricerca del settimo sigillo

Tennis - Australian Open 2019 : dal 14 al 27 gennaio gli incontri in diretta tv su Eurosport : La nuova stagione del grande Tennis prenderà il via lunedì prossimo con il primo dei quattro tornei del Grande Slam in calendario, gli Australian Open 2019, che si concluderanno domenica 27 gennaio. Giunto alla 106esima edizione, con il nome di Australasian Championship il primo torneo maschile si giocò nel 1905, mentre quello femminile debuttò 17 anni più tardi. Inizialmente disputato sui campi d'erba, sul finire degli anni ottanta, con la ...

Australian Open – Presentata la nuova linea tennis di Sergio Tacchini per il primo Slam dell’anno : Sergio Tacchini presenta la nuova linea tennis indossata a Melbourne dagli atleti del team Il colore è il tema della collezione Sergio Tacchini Primavera Estate 2019, e la prima linea tennis della stagione risponde al tema con un tripudio di colori vivaci. Le linee tennis da uomo e da donna debutteranno con i tennisti ST sui campi Australiani di Melbourne per gli Australian Open 2019. Prendendo a ispirazione il prisma con i giochi di ...

Australian Open al via : Djokovic e Serena Williams favoriti - ma occhio agli outsider di lusso : Australian Open, Novak Djokovic e Serena Williams partono certamente con i favori del pronostico nel primo Slam della stagione 2019 Novak Djokovic e Serena Williams. Sono lori i grandi favoriti per l’edizione numero 107 degli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, al via lunedì sui campi in cemento di Melbourne Park. Il torneo avrà il montepremi più alto di sempre, circa 37 milioni di euro e per la prima volta ci ...

Tennis - gli Australian Open in diretta su Eurosport : oltre 300 ore live : Tutto pronto a Melbourne per il debutto del tabellone principale del primo Grande Slam dell’anno, in programma dal 14 al 27 gennaio. L'articolo Tennis, gli Australian Open in diretta su Eurosport: oltre 300 ore live è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Australian Open 2019 in tv - come vedere tutte le partite in streaming. Il palinsesto completo : Ormai è tutto pronto a Melbourne dove dal 14 al 27 gennaio si disputeranno gli Australian Open 2019, primo Slam della stagione di tennis. Si preannuncia grande spettacolo sul cemento della terra dei canguri dove i più grandi campioni in circolazione si daranno battaglia per la conquista dell’ambito premio, al maschile tutti contro Novak Djokovic ma attenzione alla voglia di conferma di Roger Federer, a Rafael Nadal che rientra ...

Australian Open 2019 in esclusiva su Eurosport! Novità al commento : John McEnroe in telecronaca per tutti gli Slam : Australian Open 2019 in esclusiva su Eurosport dal 14 al 27 gennaio, oltre 300 ore live per una copertura senza precedenti: la leggenda John McEnroe da quest’anno coprirà per Eurosport tutti gli Slam Tutto pronto a Melbourne per il debutto del tabellone principale del primo Grande Slam dell’anno, in programma dal 14 al 27 gennaio. Eurosport è pronta per offire al proprio pubblico una copertura sempre più completa del torneo Australiano che ...

Australian Open 2019 - qualificazioni : i risultati degli italiani e i prossimi avversari. Bene Sonego e Lorenzi : Si è completato il primo turno delle qualificazioni degli Australian Open 2019, primo Slam della stagione tennistica. Sul cemento di Melbourne sono rimasti in corsa sette azzurri: sei uomini e una donna. Sonego affronterà l’ostico Sugita, Lorenzi se la dovrà vedere con Paul, Travaglia incrocerà Soeda, Napolitano ci proverà con Fratangelo, Baldi sfiderà Moraing, Vanni battaglierà con Stakhovsky, Trevisan cercherà di tenere alta la bandiera ...

Qualificazioni Australian Open 2019 : Filippo Baldi passa il turno - Federico Gaio sconfitto in rimonta : Diventano sei gli italiani presenti nel secondo turno delle Qualificazioni maschili degli Australian Open 2019. Negli ultimi due match della giornata che vedono coinvolti nostri giocatori, a passare il turno è Filippo Baldi, che supera il tedesco Yannick Maden, mentre Federico Gaio esce sconfitto dalla battaglia in tre set contro l’americano Mitchell Krueger. Baldi gioca una partita nella quale non ha mai particolari problemi: fino al ...

Qualificazioni Australian Open 2019 : Sonego al secondo turno. Giornata positiva per gli azzurri : Dopo Luca Vanni altri cinque tennisti italiani hanno superato il primo turno delle Qualificazioni degli Australian Open , primo Slam del 2019, in programma dal 14 al 27 gennaio sui campi in cemento di ...

Qualificazioni Australian Open ATP – Bene Lorenzi e Sonego : Giustino e Gaio fuori al terzo set : Due successi e due sconfitte per gli azzurri impegnati nei quarti di finale delle Qualificazioni per gli Australian Open ATP: ok Lorenzi e Sonego, ko Giustino e Gaio Sorride a metà l’Italia del tennis maschile impegnata nelle Qualificazioni per gli Australian Open, primo Slam dell’anno. Paolo Lorenzi e Lorenzo Sonego ottengono due importanti vittorie che gli permettono di proseguire la loro corsa a caccia del main draw: il primo supera in ...

Tennis - Australian Open 2019. Rafael Nadal conferma la partecipazione : “Andrò a Melbourne - proverò a vincere” : Rafael Nadal ha sciolto gli ultimi dubbi e ha confermato che sarà presente agli Australian Open, primo Slam della stagione di Tennis che scatterà lunedì 14 gennaio sul cemento di Melbourne. Lo spagnolo è reduce da alcuni mesi tribolati a causa di problemi fisici ma non poteva rinunciare alla partecipazione, l’ex numero 1 del mondo ha dichiarato di non avere sentito alcun dolore alla coscia destra in occasione dell’ultimo torneo ...

Qualificazioni Australian Open – Debacle italiana al primo turno - si salva solo Martina Trevisan : Male le italiane al primo turno di Qualificazioni degli Australian Open, solo Martina Trevisan disputerà le semifinali per l’accesso al tabellone principale In vista degli Australian Open, primo Slam del 2019 in programma dal 14 al 27 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park, si stanno disputando i turni di qualificazione al tabellone principale. Tra i match scesi in campo tra la notte e l’alba italiana ci sono quelli che hanno ...

Qualificazioni Australian Open – Bolelli ko al primo turno - avanzano Travaglia e Napolitano : Simone Bolelli già fuori dagli Australian Open, il tennista azzurro si ferma al primo turno delle Qualificazioni del primo Slam dell’anno In vista degli Australian Open, primo Slam del 2019 in programma dal 14 al 27 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park, si stanno disputando i turni di qualificazione al tabellone principale. Tra i match scesi in campo tra la notte e l’alba italiana ci sono quelli che hanno visto ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2019 : Martina Trevisan unica azzurra al secondo turno : Martina Trevisan è l’unica azzurra ad accedere al secondo turno delle Qualificazioni degli Australian Open 2019. La Tennista di Firenze ha sconfitto in tre set la ceca Anastasia Zarycka ed ora se la vedrà con l’uzbeka Sabina Sharipova, testa di serie numero 30. Davvero tantissimi rimpianti per Martina Di Giuseppe, che gioca un’ottima partita contro l’ucraina Anhelina Kalinina, perdendo solamente al tiebreak del terzo set ...