Xiaomi Mi MIX 2S riceve la nuova MIUI 10 2 Global | ecco le novità di questo aggiornamento

Xiaomi Mi MIX 3 è uno dei primi smartphone ad adottare uno slider per nascondere le fotocamere frontali, raggiungendo oltre il 93% del fronte occupato dal display. Ma come si comporta effettivamente questa soluzione nella praticità? Ve lo racconto in questa Recensione di Xiaomi Mi MIX 3 Global.

Il 2018 di Xiaomi è stato un altro anno molto importante per il produttore cinese di smartphone, che nell'anno appena trascorso è riuscito a crescere ancora a livello globale raggiungendo nuovi mercati. Il traguardo dei 100 milioni di dispositivi spediti è stato ampiamente superato e il debutto ufficiale in Italia ha registrato risultati positivi, trasformando in pochi mesi il colosso cinese nel quarto produttore di smartphone

Xiaomi Mi MIX 3 arriva anche in Italia a un prezzo particolarmente allettante, con uno sconto ulteriore per chi lo acquisterà il 98 gennaio.

La nuova Paranoid Android basata su Android 9 Pie disponibile per Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi 5, Xiaomi Mi 6, Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1: ecco link e istruzioni per scaricare le nuove ROM.

Xiaomi ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per uno degli smartphone più interessanti tra quelli lanciati nel 2018, lo Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi Mi MIX 3, in versione globale, è in offerta su GearVita a un prezzo mai visto in precedenza, insieme a una ricca serie di smartphone e gadget.

Xiaomi Mi MIX 2s e Samsung Galaxy Note 4 ricevono nuovi aggiornamenti software: il primo accoglie due nuove funzionalità per la fotocamera, il secondo ottimizzazioni varie e miglioramenti lato sicurezza.

Xiaomi ha annunciato la disponibilità della colorazione Sapphire Blue di Xiaomi Mi MIX 3, con 8+128 GB di memoria, che si affianca alle due colorazioni già esistenti

Stando ad un report, lo Xiaomi Mi 9 potrebbe essere il primo smartphone del colosso cinese con una tripla fotocamera posteriore, seguito poi dallo Xiaomi Mi MIX 4

Xiaomi Mi Mix 3: in Italia il 9 gennaio. Grande attesa per il nuovo smartphone di Pechino annunciato nelle scorse ore in via ufficiale

Xiaomi ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento che porta la MIUI 10 Global Stabile con Android 9 Pie a bordo. Ecco tutti i dettagli

Abbiamo avuto modo di testare Xiaomi Mi MIX 3, il top di gamma con lo slider per nascondere le fotocamere frontali. In attesa di una recensione approfondita quando uscirà la variante globale, Ecco 5 motivi per comprarlo e 5 motivi per non comprarlo in versione cinese.

Sta per arrivare in Italia lo Xiaomi Mi MIX 3, disponibile nel nostro mercato a partire dal 9 gennaio 2019 presso i punti vendita Mi Store sparsi nel territorio e sul negozio online (vorremmo potervi anche raccontare a proposito del prezzo di vendita, ma purtroppo ancora non abbiamo avuto comunicazioni in merito, ma ben presto sapremo dirvi di più, così che potrete farvi un'idea sulle dimensioni della spesa da affrontare).

Un video promozionale di Xiaomi Italia ci svela (forse) inavvertitamente la data di commercializzazione nel nostro Paese di Xiaomi Mi MIX 3.