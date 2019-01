Milan | la verità sull' operazione Piatek

Calciomercato Genoa - parla Perinetti : “la verità su Piatek- Milan e l’affare Kouame col Napoli” : Calciomercato Genoa , Piatek e Kouame sono i due calciatori dei quali si sta parla ndo maggiormente in queste ore per quanto concerne il club genovese Calciomercato Genoa – Il dg del Genoa , Giorgio Perinetti , ha parla to di Calciomercato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Diversi gli argomenti d’attualità in casa Genoa na, su tutti il futuro di Kouame e le eventuali contropartite per l’attaccante: “Stiamo parla ndo, ...

Milan - i dieci giorni della verità per capire se questa è crisi. E Gattuso... : dieci giorni per capire cosa c'è dentro la crisi di fine autunno del Milan . E, casomai, decidere se è il caso di restare così come si sta, oppure scegliersi un'altra strada . Il doppio 0-0, Torino e ...

Pallavolo – La sfida della verità per Milano : la Revivre Axopower ospita Verona per rilanciarsi in campionato : Match ad alta intensità per la Revivre Axopower Milano che chiude il mese di novembre in casa contro Verona: appuntamento domenica al palaYamamay di Busto Arsizio Tempo di vigilia per la Revivre Axopower Milano che domani scende in campo per la nona giornata del campionato di Superlega. Al PalaYamamay di Busto Arsizio l’avversario di giornata sarà la Calzedonia Verona guidata da coach Nikola Grbic per un match che si preannuncia ...