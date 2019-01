L’Antimafia inasprisce il codice per gli impresentabili | dentro tutti i reati dei

ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 gennaio 2019) Tutte le condanne percontro la pubblica amministrazione previste dalla riforma Anticorruzione. Ma anche quelle persocietari come la bancarotta. E pure il caporalato. Sono le condanne in via definitiva che la commissione parlamentare Antimafia intende inserire nel nuovodi autoregolamentazione delle candidature. Il documento doveva essere discusso oggi, martedì 8 gennaio, ma la seduta di Palazzo San Macuto è stata rinviata a giovedì 10 gennaio. Quel giorno la bozza delsarà illustrata in ufficio di presidenza e poi toccherà ai commissari approvarla.i condannati percontro la pa – Il nuovodefisce i criteri di candidabilità in base alla situazione giuridica degli aspiranti eletti: è il documento sulla base del quale poi la commissione stila le liste dei candidati cosìddetti “”. Varato nel 2014 ...